Hasenfamilie kehrt an Bodenteicher Brunnen zurück

Flecken wird österlich geschmückt: Hingucker für Groß und Klein

Drei Wochen vor dem Osterfest ist jetzt am Sonnabend in Bad Bodenteich die Hasenfamilie samt Dekoration am Marktbrunnen aufgestellt worden.

Bad Bodenteich – Aufgeregt fing Frieda, sechs Jahre alt, an zu hüpfen und zeigte am Amtmann vorbei in Richtung Apotheke. „Sie kommen!“, rief sie. Was sie meinte? Die Bodenteicher Hasenfamilie, die festgezurrt auf einem Anhänger, zum Marktplatz gefahren wurde.



Drei Wochen vor dem Osterfest ist jetzt am Sonnabend die Hasenfamilie samt Dekoration am Marktbrunnen aufgestellt worden. Ulli, Ulrike, Max und Aishe, so die Namen der hölzernen Hasen, fanden einmal mehr im größten Osternest der Lüneburger Heide Platz und leiteten damit im Flecken auch den Frühling ein.





Die „Patenschaft“ für die vier Hasen hat der Freundeskreis der Bodenteicher Hasenbande übernommen, stellte auch im Vorfeld sicher, dass für das Dekorieren ausreichend Birken- und Pappelreisig aus der Bodenteicher Heide gesammelt wurde. Den während der Wintermonate nicht wasserführenden Brunnen hatten Bauhofmitarbeiter gesäubert und damit das Fundament für das Nest bereitet.



Ein eingespieltes Team machte sich an die Arbeit, zunächst Äste und Zweige so anzulegen, damit rund um den Brunnen auch etwas Nestartiges zu erkennen war. „Die Hölzer bitte immer entgegen dem Uhrzeiger ineinander-stecken. So wird ein Osternest gebaut“, gab Clemens Haake die Marschrichtung vor.



Dann der schönste Teil der Arbeit und des Nachmittages: Sanft wurde die Hasenfamilie mit einem Frontlader in das Nest gehoben und positioniert. Wie die Figuren dort zu stehen haben, wusste Maren Bohnecke: „Die Mädels schauen in Richtung Shopping-Center, die Jungs zur Kirche hin.“ Den beiden Mädels legte Elke Busch dann noch Schleifchen um den Hals. „Sieht doch hübsch aus, oder?“



Dem konnte auch eine immer mehr anwachsende Zahl von interessierten Zuschauern zustimmen. Sie bestaunten nicht nur das immer hübscher werdende Kunstwerk, sondern erfreuten sich auch an der von der Hasenbande bereitgestellten Kaffeetafel mit selbstgebackenen Kuchen. „Wir sind gegen Plastikgeschirr“, betonte Andrea Haake. „Die Tassen haben wir von Jana Hennings aus Gr. Liedern, die für solche Anlässe ihr gesammeltes Geschirr kostenlos zur Verfügung stellt. Den Kuchen gibt es auf der Hand.“



Moos, bunt bemalte Eier aus Ytong, Schmetterlinge und Schleifenbänder wurden zum Schluss als dekoratives Beiwerk ins Nest gelegt. Torsten Nowotny, Bad Bodenteichs Kurdirektor, sprach ein großes Lob für das 23 Meter umfassende Osternest aus: „Da habt ihr wieder etwas Tolles für unseren Ort geschaffen.“



Dies sah auch die Bodenteicher Hasenbande so und schloss den arbeitsreichen Tag mit einem dreifach schallenden „Hasi, Hasi, hopp, hopp, hopp!“