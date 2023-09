Hartes Urteil für Uelzener Intensivtäter Farzad N.: 24-Jähriger erhält acht Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe

Von: Theresa Brand

Der Uelzener Intensivtäter Farzad N. wurde nun verurteilt. © Theresa Brand

Im Prozess gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. (AZ berichtete) ist nun das Urteil am Lüneburger Landgericht verkündet worden. Der 24-Jährige ist zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Mit in das Urteil einbezogen wurde eine noch ausstehende Strafe aus einem Urteil des Amtsgerichts Uelzen vom 11. Mai dieses Jahres.

Uelzen/Lüneburg - Für eine Unterbringung in einer therapeutischen Anstalt komme der Angeklagte nicht infrage, da die Taten nicht aufgrund einer Drogen- oder Alkoholabhängigkeit begangen worden seien, heißt es vonseiten des Landgerichts. Farzad N. war vorgeworfen worfen, abends im „Komma“ in Uelzen Steine in die Menge geworfen zu haben. Zudem soll er Waren aus einem Küchenstudio gestohlen, einen Mann mit einem Schlag aufs Ohr schwer verletzt und einen jungen Mann zur Herausgabe von Geld genötigt haben. Außerdem soll der 24-Jährige mit anderen in eine Wohnung eingedrungen sein und dort mit einem Messer bewaffnet und mit Schlägen die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben.

Eine Gutachterin hatte den Angeklagten an einem der vorangegangenen Prozesstage für schuldfähig erklärt. Er leide an einer dissozialen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung, könne jedoch sein Handeln kontrollieren. Der Raub und der Steinewurf in der Kneipe seien geplant gewesen, also nicht im Affekt geschehen. Dies sprach für sie gegen eine verminderte Steuerungsfähigkeit.



In seinem Plädoyer hatte der Verteidiger ein mildes Urteil erbeten. Seiner Ansicht nach sei der Angeklagte eindeutig in seiner Reife verzögert und habe durch seine Biografie Probleme, sich anzupassen. Er habe sich provozieren lassen, sei jedoch gewillt, an sich zu arbeiten. Gegen das Urteil wurde bereits Revision eingelegt.