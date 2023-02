Handfeste Auseinandersetzungen in der Uelzener Kneipenszene

Pfefferspray (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gleich zweimal ist die Uelzener Polizei in der Nacht zu Sonnabend in der Uelzener Kneipenszene im Einsatz.

Uelzen – Zunächst geraten ein 23-Jähriger und ein 30-Jähriger vor einer Kneipe am Schnellenmarkt in Streit und tauschen Schläge aus. Der Jüngere will das gegen ihn verhängte Hausverbot nicht akzeptieren. Da der 23-Jährige zuvor auch schon gegen ein Hausverbot einer Kneipe an der Gudesstraße verstoßen hat und zudem die Beamten beleidigt, landet er im Gewahrsam. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Knapp eine Stunde später kommt es zu einer gefährlichen Körperverletzung, als einem 59-Jährigen an der Gudesstraße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wird. Dieser hat kurz zuvor einem 19-Jährigen am Schnellenmarkt mit einem Messer und Worten bedroht. Strafverfahren wurden eingeleitet und der Ältere in Gewahrsam genommen.