Hamburger Behörde spuckt Marvin Großkrüger in die Automaten-Suppe

Von: Lars Becker

Unter der Marke „Ape Inn“ hat Marvin Großkrüger in Bamberg und Hamburg – hier an der Hoheluftchaussee – E-Kioske eröffnet. Der zweite Laden im Schanzenviertel ist seit einigen Tagen zwangsweise zu. Der Uelzener setzt künftig auf ein Franchise-Modell. © Privat

Physiotherapeut Marvin Großkrüger aus Uelzen liebt das unternehmerische Risiko abseits seines erlernten Berufes. Erst Corona-Teststationen, nun E-Kioske: Er setzt offenbar auf die richtigen Pferde. Nun aber spuckt ihm eine Hamburger Behörde in die Suppe.

Uelzen – Marvin Großkrüger ist 2021 als Erster im Landkreis Uelzen auf den Corona-Test-Zug aufgesprungen. Dabei hat er unternehmerisch ebenso viel riskiert wie in seinem eigentlich Metier, der Physiotherapie. Hier hat er in Uelzen aus zwei Standorten inzwischen einen großen an der Celler Straße gemacht. „Das war die richtige Entscheidung“, sagt der 36-Jährige, der Herausforderungen liebt. Kein Wunder, dass er sich 2022 ein neues Geschäftsfeld erschloss: E-Kioske. Seine Marke: „Ape Inn“.

Großkrüger gründet damals die E-Kiosk 24 GmbH mit Sitz in Uelzen. Der erste Laden öffnet an der Hoheluftchaussee in Hamburg (AZ berichtete), der zweite wenig später in der Studentenstadt Bamberg („Der läuft einfach super!“). Im März 2023 dann ist Laden Nummer drei an der Sternschanze am Schulterblatt ebenfalls in der Millionenstadt Hamburg fertig.



Von Snacks bis zu Deo und Kondomen

24 Stunden kann hier jeder jeden Tag an diversen Automaten alles kaufen, was der Appetit oder die Lust hergeben: Snacks und Getränke, Hygiene- und Pflegeprodukte wie Zahnpasta, Haarspray und Deo, aber auch Kondome und Sexspielzeug – St. Pauli mit seiner sündigen Meile ist ja nicht weit weg.



Jetzt aber hat Großkrüger plötzlich Stress: Der für eine Viertelmillion eingerichtete Laden im Hamburger Szeneviertel an der Schanze, der sich schnell als lukratives Flaggschiff entpuppt, ist seit Donnerstag vergangener Woche geschlossen.



Das Bezirksamt Altona hatte die Schließung nach einer Anwohnerbeschwerde verfügt, das Oberverwaltungsgericht bestätigte das. Angeblich habe Großkrüger vorab keine Genehmigung eingeholt, um den Laden öffnen zu dürfen. Am ersten Standort in Hamburg – zuständig ist hier das Bezirksamt Nord – hatte er die nicht benötigt.



„Wiedereröffnung nur eine Frage der Zeit“

„Was da gelaufen ist, ist aus meiner Sicht politisch motiviert. Die Schanze ist ein sehr spezielles Pflaster, vielleicht sind wir mit unserem Konzept zu modern. Ich glaube, dass dort solche 24/7-Geschichten vor allem von den Grünen nicht gewollt sind. Das ist echt ein Politikum“, sagt der Jungunternehmer im AZ-Gespräch.

Er habe vor dem Umbau einen Bauantrag samt Nutzungsänderung gestellt. „Der wurde aber nie bearbeitet. Jetzt machen wir das alles noch mal von vorne. Ich bin sicher, dass die Wiedereröffnung nur eine Frage der Zeit ist, die leider jeden Tag Geld kostet – wie auch das ganze Verfahren“, betont Marvin Großkrüger.



Der hat angesichts der Top- Umsätze in Bamberg und Hamburg vor, sich bald aus dem operativen Ladengeschäft selbst zurückzuziehen. Er setzt stattdessen auf ein Franchise-Modell. Es gebe viele Anfragen dazu aus anderen Städten. Möglicherweise hat der Uelzener also wieder zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt – da darf‘s zwischendurch auch mal etwas Behörden-Ärger geben...