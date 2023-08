Uelzener Intensivtäter Farzad N. ist schuldfähig

Von: Theresa Brand

Uelzener Intensivtäter Farzad N. vor dem Landgericht © Theresa Brand

Der Uelzener Intensivtäter Farzad N. wurde nun von einer Sachverständigen vor Gericht beurteilt. In ihren Augen leidet er unter einer Persönlichkeitsstörung, ist aber schuldfähig.

Lüneburg/Uelzen – Im Prozess gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. (AZ berichtete) wurde nun das psychiatrische Gutachten vorgetragen. Die Sachverständige Barbara Franke erklärte, dass der Angeklagte ihrer Ansicht nach unter einer kombinierten narzisstischen und dissozialen Persönlichkeitsstörung leidet und zudem eine multiple Abhängigkeit von Cannabis, Kokain und Alkohol vorliege. Das bedeute allerdings nicht, dass er vermindert schuldfähig sei, wie sie mehrfach betont.

„Er zeigt keine Empathie, eigene Fehler werden bagatellisiert und die Schuld bei anderen gesucht“, erläutert die Gutachterin vor Gericht. „Seine eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund und werden notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt. Er ist schnell gekränkt und legt großen Wert darauf, von anderen mit Respekt behandelt zu werden.“ Dies ergibt sich für die Sachverständige unter anderem aus der Biografie des 24-Jährigen, der gebürtig aus Afghanistan stammt.



Farzad N. habe ihr berichtet, dass er in einer sehr angesehenen, respektierten und vermögenden Familie aufgewachsen sei. Im Alter von elf Jahren sei die Familie geflüchtet und bis zu seinem 14. Lebensjahr habe der Angeklagte in Bad Bodenteich gelebt.



„Den Umzug nach Uelzen bezeichnet er als ,den größten Fehler seines Lebens‘“, sagt sie. Denn dort sei er schnell in Kontakt mit einer Familie gekommen, über die er an Drogen geriet. „Es war für ihn sehr erfüllend, dass er dort Respekt und Macht erhalten hat“, berichtet die Gutachterin. Er habe kostenlos Zugang zu Cannabis und Kokain gehabt und stetig seinen Konsum gesteigert. Darunter habe die Schule gelitten, er sei immer wieder in Konflikte mit der Polizei geraten. Mit 16 habe Farzad N. eine Haftstrafe verbüßt, nach seiner Rückkehr sei er jedoch wieder in die alten Kreise geraten. Zudem habe er begonnen, Alkohol zu trinken.“ Mit der besagten Familie habe es dann Probleme gegeben. „Die kamen und meinten, du schuldest uns Geld für Drogen“, sagt Farzad N. gestern.



Seine Straftaten stehen für die Sachverständige nur bedingt im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum. Zwar erhöhe Kokain und Alkohol die Gewaltbereitschaft. Doch beispielsweise der Raub und der Steinwurf in einer Kneipe seien geplant gewesen, also nicht im Affekt geschehen. Dies spricht für sie gegen eine verminderte Steuerungsfähigkeit.