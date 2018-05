Gutachten oder Arbeitskreis – Warum nicht Mut zur eigenen Meinung?

Viel diskutiert: Der geplante Ilmenausee, der auf dem Areal zwischen der Ilmenau und dem Herzogenplatz in Uelzen entstehen soll.

Ein Phänomen wandelt durch die Republik und auch durch den Landkreis Uelzen. Bevor die Politik eine Entscheidung fällt, werden immer häufiger Arbeitskreise oder Gutachten in Auftrag gegeben.

+ Lars Lohmann © Reuter Zweifellos sind viele Themen heute sehr komplex und auch der Druck der Öffentlichkeit hat in den Zeiten der neuen sozialen Medien zugenommen, sodass auch Kommunalpolitiker im Angesicht von möglichen Millionen-Investitionen das Wissen von Experten einholen wollen. Doch befreien alle Gutachten die Politiker nicht davon, sich eine Meinung zu bilden und eine eigene Entscheidung zu treffen.

Allzu oft werden Experten vorgeschoben, um eine Entscheidung zu verkaufen. Und es sind dann auch Sätze zu hören wie: „Wir würden ja gerne, aber die Experten sagen...“ Oder es gibt den anderen Fall, dass Gutachten für teures Geld in Auftrag gegeben werden, die dann anschließend in einer Schublade verstauben, vergessen oder einfach nicht umgesetzt werden – wie jüngst das Klimaschutzgutachten des Landkreises Uelzen. Beides sind Dinge, die zu einer größeren Politikverdrossenheit in der Bevölkerung führen.

So mögen zwar manche das eindeutige Nein der Ratsgruppe aus Grünen, Piraten und FDP zum Ilmenausee kritisieren. Aber die Gruppe hat bei diesem Thema etwas getan, das selten geworden ist. Sie hat klar Stellung bezogen und versteckt sich gar nicht erst hinter den angeforderten Gutachten. Auch andere Themen bieten sich an, um klare Kante zu zeigen und den Mut zu haben seine eigene Meinung zu vertreten.

Viele Politiker scheuen sich inzwischen aber klar Stellung zu beziehen, aus Scheu kritisiert zu werden – auch bei offensichtlich unstrittigen Themen. Dabei lebt gerade die Demokratie von kontroversen Debatten, unterschiedlichen Meinungen, dem Austausch von Argumenten und dem vielgescholtenen Kompromiss. Sie sind das Salz in der Suppe der Demokratie.

Von Lars Lohmann