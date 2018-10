„Gruseligster Ort der Stadt“

Keine Sanierung der Bahnhof-Unterführungen wegen Bauarbeiten der Bahn

Uelzen. Beschmierte, dunkle Backsteinwände und eine düstere Decke aus Stahlbeton sind alles, was der Fußgänger sieht. Es ist helllichter Tag, doch Licht kommt in den Unterführungen am Hundertwasser-Bahnhof keines an.