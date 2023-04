Großübung der Bundespolizei am Hainberg und am Königsberg

Von: Oliver Huchthausen

Bundespolizeibeamte des Uelzener Standorts am Hainberg haben einen ganzen Tag lang in Uelzen verschiedene Szenarien geübt: vom Konflikt mit gewaltbereiten Fußball-Fans bis hin zum Dialog mit „Klimaklebern“. Die AZ war hautnah dabei und berichtet in einer Reportage über Pyros und „Polizeisprung“

Uelzen – 7.40 Uhr Ortszeit: „Ganz Deutschland hasst die Polizei“ und „Ohne Helm und Schild seid ihr nichts“ schallt es der eintreffenden zweiten Einsatzhundertschaft schon von Weitem entgegen. Im Vorfeld hatte eine Zugbegleiterin des aus Richtung Hamburg kommenden Metronoms per Funk Beschädigungen und Verunreinigungen eines Waggons durch vermeintliche Fußballfans des „FC Grün-Weiß-Rostock“ gemeldet.



Die Bundespolizei wurde alarmiert, um am Uelzener Hundertwasser-Bahnhof die Lage zu kontrollieren, erkannte Straftäter zu isolieren und den Waggon gegebenenfalls zu räumen. Der Name des genannten Fußballvereins lässt bereits erahnen, dass es sich diesmal um kein reales Szenario handelte – die geschilderte Lage ist vielmehr Teil einer groß angelegten Abschlussprüfung im Rahmen der Einführungsfortbildung. Auf Einladung der Bundespolizeiabteilung Uelzen am Hainberg hatte die AZ am Donnerstag die Möglichkeit, diese Übung den ganzen Tag über aus nächster Nähe zu begleiten.



Ausrangierter Waggon steht am Hainberg

Die Übung, unter der Schirmherrschaft der zweiten Einsatzhundertschaft geplant und durchgeführt, hat vor allem das Ziel, die Zusammenarbeit diverser Kräfte zu trainieren. „Alle hier teilnehmenden Polizeibeamten haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen“, erklärt Hauptkommissar Rolf Wehrmeister, Pressesprecher der Bundespolizeiabteilung Uelzen. „Der verbandspolizeiliche Part kommt häufig während der Ausbildung etwas zu kurz, gerade in den Corona-Jahren sind dadurch Defizite entstanden“.



Im Einsatz ist es aber von entscheidender Bedeutung, dass jede begleitende Einheit ihren Part genau kennt und weiß, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Die eingangs beschriebene Szene spielte sich übrigens nicht wirklich am Uelzener Hundertwasser-Bahnhof, sondern an einem eigens für Trainingszwecke auf dem Gelände am Hainberg stehenden ausrangierten Waggon der DB Regio ab.



Fans randalieren am Königsberg

9.12 Uhr Ortszeit: Erneut kommt es zur Alarmierung der Einsatzkräfte. Am „Stadion Königsberg“ droht die Situation zu eskalieren. Fans des FC Grün-Weiß-Rostock und der heimischen „Kickers Königsberg“ gehen zunächst verbal und schließlich tätlich aufeinander los. Die eintreffenden Beamten versuchen, die gegnerischen Fans auseinanderzubringen und geraten dabei selber in die Schusslinie. Bengalos und Pyrotechnik werden gezündet. Die Polizei zieht einzelne Randalierer aus der Menge und bringt sie zu Boden. Dabei geht es, ganz wie in der Realität, nicht zimperlich zu: Die Kollegen in ziviler Fankleidung steigern sich dermaßen in ihre Rollen hinein, dass die Beobachter vereinzelt eingreifen müssen, damit es zu keinen Verletzungen kommt.



10.20 Uhr Ortszeit: Der nächste Einsatz. An der Esterholzer Schleuse haben sich Klimaprotestler zu einer Sitzblockade versammelt. Hier zeigt sich erstmals deutlich, welchen Spagat die Polizei bei ihren Einsätzen zu leisten hat: Auf der einen Seite müssen allgemeine Interessen durchgesetzt, auf der anderen persönliche Rechte jedes Einzelnen beachtet und gewahrt werden.



Nach mehreren Ansprachen werden uneinsichtige Aktivisten weggetragen, angekettete Personen behutsam mittels Bolzenschneider losgelöst, nicht ohne vorher Schutzhelm und Schutzhülle angelegt zu bekommen.



Mit Aceton gegen Sekundenkleber

12.50 Ortszeit: Die letzte Übungseinheit, nun wieder auf dem Gelände am Hainberg, besteht aus mehreren Teilen. Wiederum sind Klimaprotestler aufmarschiert, einige Personen haben sich auf dem Asphalt mit Sekundenkleber festgeklebt. Hier ist nun die leichte technische Einsatzeinheit gefordert. Mit einer Kanüle wird Aceton unter die Handflächen gespritzt, nicht ohne den betroffenen Aktivisten im Vorfeld Schutzmaske und Schutzbrille anzulegen, denn die Dämpfe dieses Lösungsmittels sind giftig.



Danach geht es Schlag auf Schlag: Eine weitere Protestgruppe hat sich formiert, mittlerweile sind es rund 100 Klimagegner, im Polizeijargon als Störer bezeichnet, die sich zunehmend aggressiver verhalten. Es fliegen Wurfgeschosse, eine Barrikade, bestehend aus drei Autos wird errichtet und angezündet. Mittels des sogenannten „Polizeisprungs“, einem Sprint über 20 Meter, drängen die Einsatzkräfte die Störer (unter anderem verkörpert durch Polizeianwärter im zweiten Dienstjahr) zurück.



Im weiteren Verlauf kommen auch ein Räumfahrzeug, sowie ein Wasserwerfer einer beteiligten Einheit aus Ratzeburg zum Einsatz.



Nach Ende der Übung am frühen Nachmittag gibt es Lob von Bernd Gasow, Leiter der Bundespolizei am Hainberg: Alle Beteiligten hätten ihre Sache gut gemacht. Die Erkenntnisse werden innerhalb der Einheiten ausgewertet. So wichtig wie notwendig, denn für etliche Polizeikräfte geht es bereits am morgigen Sonntag in die harte Realität. Dann treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg und der FC Hansa Rostock aufeinander...