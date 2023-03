Großstreik: metronom und erixx streiken nicht – Züge müssten trotzdem stehen bleiben

Aufgrund von fehlendem Personal kommt es aktuell auf allen Strecken von metronom, enno, erixx und erixx Holstein zu Beeinträchtigungen sowie zur Einstellung des Zugverkehrs. © Schossadowski

Obwohl das Personal von metronom und erixx nicht direkt von den aktuellen EVG- und ver.di-Streikmaßnahmen betroffen ist und selbst nicht streikt, können die Fahrten am Montagmorgen nicht durchgeführt werden. Aufgrund von fehlendem Personal in den Stellwerken der DB Netz AG kommt es aktuell auf allen Strecken von metronom, enno, erixx und erixx Holstein zu Beeinträchtigungen sowie zur Einstellung des Zugverkehrs.

Celle/Uelzen/Lübeck - Ob der Zugverkehr im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden kann, muss dabei für jede Linie separat entschieden werden. Reisende sollten auf Fahrten am heutigen Montag verzichten und auch mit Einschränkungen bis in den Dienstag hinein rechnen. Dies teilt metronom in einer Pressemitteilung mit.

Trotzdem stehen die Triebfahrzeugführer:innen und Fahrgastbetreuer:innen von metronom und erixx bereit, den Betrieb aufzunehmen, sobald einzelne Strecken wieder durch die entsprechenden Fahrdienstleiter:innen besetzt sind. Wann das der Fall ist, muss für jede Linie individuell durch die Betriebsleitstelle von metronom und erixx geprüft werden. Daher ist derzeit leider keine genaue Prognose über den stabilen Betrieb der einzelnen Linien möglich. Reisende können sich auf der jeweiligen Unternehmenswebseite unter „Fahrplan > Warnstreik am 27. März„ über den Betrieb auf ihrer Linie informieren.

Die Informationen zu Reiseverbindungen könnten sich allerdings während dem Warnstreik kurzfristig ändern. Der Warnstreik läuft bereits seit 0 Uhr und hat schon für merkliche Einschränkungen im Schienenpersonennahverkehr gesorgt. Der Warnstreik ist dabei für eine Dauer von 24 Stunden angesetzt. Wir empfehlen unseren Fahrgästen daher weiterhin, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem metronom, enno oder erixx zu verzichten, bis sich die Situation wieder normalisiert hat.

metronom und erixx sind sich bewusst, dass die aktuelle Situation für Reisende und Berufspendler sehr belastend ist. Daher unternehmen wir alles, um so schnell wie möglich wieder einen normalen Zugverkehr aufnehmen zu können. Wir bitten unsere Fahrgäste jedoch um Geduld und Verständnis für diese außergewöhnlichen Umstände und empfehlen, sich regelmäßig auf den jeweiligen Unternehmenswebseiten über den aktuellen Stand zu informieren.

Bei Streik gilt Kulanz

metronom, enno, erixx und erixx Holstein schließen sich den Sonderkulanzregelungen für Fahrkarten der DB Fernverkehr an. Weiterhin werden die Sonderkulanzregelungen der einzelnen Nahverkehrs-Tarife übernommen, sofern die Verbundgesellschaften solche vorsehen. Dies bedeutet, dass die Unternehmen für die SH-Tarif-Fahrkarten die Regeln des SH-Tarifs und für die Niedersachsentarif-Fahrkarten die Regeln des Niedersachsentarifs übernehmen, gleiches gilt für die Deutschlandtarif-Fahrkarten und dessen Regelungen.

Weitere Informationen zur Sonderkulanz entnehmen Sie unter www.bahn.de/info/sonderkulanz oder auf der Unternehmensseite der NAH.SH www.nah.sh, der NITAG www.niedersachsentarif.de oder des Deutschlandtarifverbundes www.deutschlandtarifverbund.de.

Die betroffenen Linien sind:

metronom (www.metronom.de)

RE2 Uelzen - Celle - Hannover

RE2 Hannover - Northeim - Göttingen

RE3 + RB31 Hamburg - Lüneburg - Uelzen

RE4 + RB41 Bremen - Rotenburg – Hamburg

enno (www.der-enno.de)

RE30 Hannover-Gifhorn-Wolfsburg

RE50 Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim

erixx (www.erixx.de)

RE10 Hannover - Hildesheim - Bad Harzburg

RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig

RB47 Uelzen - Gifhorn – Braunschweig

erixx Holstein (www.erixx.de)

RE83 Lüneburg – Lübeck – Kiel

RB84 Lübeck – Kiel