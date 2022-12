Großbrand in Wohnhaus am Emsberg in Uelzen: Älterer Mann springt von Balkon

Von: Bernd Schossadowski

Teilen

Zu einem Großbrand innerhalb eines Mehrfamilienhauses in Uelzen sind am Donnerstagabend zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt. (Symbolbild) © David Ebener/dpa

Zahlreiche Uelzener Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend zu einem Großbrand an den Emsberg ausgerückt. Dort stand eine Wohnung in Vollbrand.

Uelzen - Der Brand ist gegen 18 Uhr im zweiten Stock eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie Einsatzleiter Jürgen Kaune mitteilt.

In der Wohnung lebte ein älterer Bewohner allein. Aufgrund des Vollbrandes in seiner Wohnung ist er vom Balkon gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften und einer Drehleiter vor Ort, mithilfe derer vier Personen aus dem völlig verqualmten Haus evakuiert wurden. Vier weitere Bewohner wurden über eine sogenannte Brandhaube evakuiert, diese funktioniert in etwa wie eine Sauerstoffmaske.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, der ältere Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Bewohner können derzeit noch nicht wieder zurück ins Gebäude.