Größtes Musik-Festival in der Region: das Uelzen-Open-R am Sonntag

Von: Michael Koch

Teilen

Die Ruhe vor dem Sturm auf dem Festival-Gelände. © Oliver Huchthausen

Am heutigen Sonntag, dem letzten Festival-Tag in der Hansestadt Uelzen kommen Schlagerfans vollends auf ihre Kosten:

Uelzen– Ab 14.10 Uhr geben sich im 20- bis 30-Minuten-Takt Saphia, die Junx, Marie Reim, Micki Krause, Achim Petry, Anna M. Zimmermann, Michael Holm, Semino Rossi, Bone M. feat. Liz Mitchell, Peter Wackel, Beatrice Egli und mehr die Klinke in die Hand.

12.12 Uhr: Es dauert noch bis zum Einlass, das hält die Fans von Kerstin Ott sowie von Die Junx aber nicht davon ab, sich in größerer Menge zum Warten von dem Eingang zu postieren. Es ist aktuell ziemlich windig in Uelzen, aber soweit trocken und auch keineswegs zu heiß.

Ein Zwischenbericht vom DRK zu Freitag und Sonnabend: Am Freitag waren 13 Behandlungen nötig, davon 6 Transporte ins Krankenhaus; am Sonntag ebenfalls 13 Behandlungen und keine Krankentransporte. Nichts wirklich Ernstes. Wir natürlich, das bleibt so.

Uelzen-Open-R 2023: Impressionen vom Sonnabend Fotostrecke ansehen

Uelzen-Open-R 2023: Impressionen vom Freitag Fotostrecke ansehen