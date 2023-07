Größtes Musik-Festival in der Region: das Uelzen-Open-R am Sonnabend

Von: Michael Koch

Teilen

Nach dem fulminaten Start am Freitag mit dem Leadact Volbeat wird am Sonnabend, Tag zwei des Uelzen-Open-R, nachgelegt. © Oliver Huchthausen

Am heutigen Sonnabend geht die musikalische „Feier“ in Uelzen beim in der Region größten Musik-Festival weiter:

Uelzen – Nach dem fulminaten Start am Freitag mit dem Leadact Volbeat wird am Sonnabend, Tag zwei des Uelzen-Open-R, nachgelegt: Mit Alvaro Soler wird es mediterran, der spanisch-deutsche Popsänger wird mit seinen größten Hits wie „Solo Para Ti“ oder „La Cintura“ zu erleben sein. Leony und Sophia präsentieren Deutschsprachiges. Der Brite Tom Gregory kehrt zum Open R zurück, genauso wie Rea Garvey. Ob er seine neue Single „Free Like The Ocean“ im Gepäck haben wird?

Uelzen-Open-R 2023: Impressionen vom Sonnabend Fotostrecke ansehen

14.10 Uhr: „All Gates Open“ um 14.10 Uhr. „Bitte nicht rennen!“, werden die Fans aufgefordert.

13.15 Uhr: Es ist schon einiges los am Eingang zum Festivalgelände. Der Sicherheitsdienst macht sich bereit.

Die Ruhe vor dem Sturm auf dem Festival-Gelände. © Oliver Huchthausen

Bereits um 13.15 Uhr ist vor den Festival-Toren in Uelzen einiges los. © Oliver Huchthausen

Uelzen-Open-R 2023: Impressionen vom Freitag Fotostrecke ansehen