Geschlossene Stadthalle in Uelzen: „Bock auf Party“ – aber der Platz fehlt

Von: Norman Reuter

Volles Haus bei der 90er-Jahre-Party im April 2018: Zu Klängen wie „Rhythm is dancer“ von Snap und „What is love“ von Haddaway wurde ausgelassen getanzt. © Privat

Der eine ist ein Computer-Spezialist und Coach, der andere unterhält einen Betrieb für Catering. Mike Bergmann und Alexander Barth haben in der Stadthalle Disco-Abende und Motto-Partys ausgerichtet. Jetzt ist die Stadthalle dicht. Uelzener wünschen sich von ihnen wieder solche Partys. Dafür bräuchten sie aber den Platz.

Uelzen – Als Mike Bergmann und Alexander Barth für April 2018 zu einer 90er-Jahre-Party einluden, trafen sie damit bei den Uelzenern einen Nerv. Die Stadthalle verwandelte sich in einen Tanztempel: Ausgelassen wurde bei vollem Haus bis in die Nacht zu Klängen wie „Rhythm is dancer“ von Snap und „What is love“ von Haddaway getanzt. Es war die Geburtsstunde von „Uelzen feiert“.



Die Idee dazu hatten die beiden in einer geselligen Runde: „Wir saßen zusammen und sagten: ,Man müsste doch mal‘ “, erinnert sich Alexander Barth, von Hause aus Caterer. Mike Bergmann, eigentlich Computer-Spezialist und Coach, begeistert sich für Musik. Seit der Teenagerzeit legt er als Discjokey auf.



Ihre Motivation? „Wir haben Bock auf Party“, sagen sie 2019 in einem AZ-Interview. So blieb es nicht bei den 90er-Jahre-Partys, es folgten weitere Events in der Stadthalle. Auch nach Corona luden sie dorthin wieder ein. Die Stadthalle kann jetzt aber wegen altersbedingter Mängel nicht mehr genutzt werden.



Bergmann und Barth werden, so berichten sie, immer wieder darauf angesprochen, wann sie wieder Partys anbieten. Das Bedürfnis, ausgelassen zu feiern und zu tanzen, scheint ungebrochen.



Mike Bergmann und Alexander Barth haben 2018 damit gestartet, in der Stadthalle Partys auszurichten. © Reuter, Norman

Die AZ hat online auch gefragt, ob Uelzen eine Disko benötigt oder das Angebot für die Partyszene als ausreichend erscheint. Das Ergebnis: eindeutig. Mehr als 2000 Mal wurde an der Umfrage teilgenommen. 78 Prozent sagten: „Ja, Uelzen braucht eine Disco!“

Mike Bergmann sagt: „Wir wollen gerne mit unseren Partys weiter zur kulturellen Vielfalt in der Stadt beitragen.“ Er verhehlt aber nicht, dass das auch wirtschaftlich darstellbar sein müsse. Security, Personal, Discjokeys, womöglich Sänger – allein über den Eintritt lasse sich das nicht finanzieren. Die Ticketpreise wären sonst immens. Einnahmen würden über den Getränkeverkauf generiert. Dafür brauche es auch den entsprechenden Zulauf, so Bergmann. „Unter 1000 Gäste geht es nicht“, sagt er. Mit der Stadthalle sei eine Location weggefallen, die über die entsprechende Größe verfüge.

Alexander Barth dämpft aus seinem Erfahrungsschatz heraus, den er über Jahre als Caterer gesammelt hat, die Hoffnungen der Uelzener, die sich eine Großraumdiscothek wünschen. Auch sie müsse sich wirtschaftlich tragen – und ob das möglich ist, hinterfragt er. Für 18- bis 60-Jährige müsste es Angebote und auch einen entsprechenden Zulauf und Getränkeumsatz geben.



Bergmann und er würden gerne weiterhin „punktuell“ zu Motto-Partys einladen – „die Leute haben dann gezielt was vor. Nur so wird es funktionieren“, ist Mike Bergmann überzeugt. Allein fehlt ihnen der Platz dafür.



Wie berichtet, ist ein Hamburger Büro damit beauftragt, grundlegende Fragen zu einem möglichen Neubau der Stadthalle zu klären. Dabei geht es auch um die Bedarfe für eine solche öffentliche Halle, im Herbst sollen die Daten und Informationen vorliegen. Bergmann und Barth, der auch fester Caterer in der Stadthalle war, sind gespannt, wie das Ergebnis ausfällt.

Umfrage zu Diskothek in Uelzen: Klimperkiste, Galerie und Mausefalle – das waren Namen früherer Diskotheken in Uelzen. Die AZ hat vergangene Woche online gefragt, ob man sich wieder eine Diskothek wünscht oder das Angebot für die Partyszene ausreichend ist. 78 Prozent der Teilnehmer (1569 Stimmen) finden: „Ja, Uelzen braucht eine Disco!“ 11 Prozent (213 Stimmen) erklärten, das Angebot sei ausreichend. Weitere 11 Prozent (224 Stimmen) hatte keine Meinung dazu.