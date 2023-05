Geplante Mietshäuser am Stadtberg: „Obstquartier“ erregt die Gemüter

Von: Norman Reuter

Anwohner in Westerweyhe stören sich daran, dass im ‘Obstquartier’ Mehrfamilienhäuser geplant sind. © Büro Mehring

Uelzen-Westerweyhe – Ein Bauvorhaben erregt in Westerweyhe die Gemüter. Christine Schaller und ihre Familie wollen am Stadtberg 42 Wohnungen errichten lassen. Das sei zu viel und die geplanten Häuser auch zu groß, meinen Grundstücksanrainer.

Uelzen-Westerweyhe – Auf einer Fläche am Stadtberg in Westerweyhe, auf der einst eine Baumschule unterhalten wurde und die zurzeit als Steinlager für den Gartenbaubetrieb Zinsser dient, sollen 42 Wohnungen entstehen. Christine Schaller und ihre Familie beabsichtigen, das sogenannte „Obstquartier“ zu realisieren.



In einer Ortsratssitzung sind am Donnerstagabend die Pläne vorgestellt worden, die auf Kritik von Westerweyhern stießen, die in benachbarten Straßen Häuser besitzen. Vor allem die geplante Anzahl der Wohnungen, die damit verbundene Bauweise und der erwartete Lärm wurden moniert. Thomas Stahl, Anlieger der benachbarten Straße Rottekuhlen, sagte: „Das ist ziemlich massiv. Man kann das auch kleiner machen.“



Entstehen sollen insgesamt fünf Gebäude, wie der für das Projekt beauftragte Architekt Hartmut Czerlinski erläuterte. Drei Reihenhäuser sollen mit zwei Vollgeschossen sowie einer Firsthöhe von 9,29 Metern gebaut werden, zudem zwei Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen sowie einer Firsthöhe von 11,03 Meter.



Das Gelände, auf dem 42 Wohnungen entstehen sollen, befindet sich am Stadtberg und wurde früher für eine Baumschule genutzt. Jetzt dient ein Teilstück als Steinlager, ansonsten ist es eine Wiese mit vereinzelten Bäumen. © Reuter, Norman

Die 42 Wohnungen sollen vermietet werden. Christine Schaller erklärt gegenüber der AZ: „In der heutigen Situation können sich nicht mehr viele Menschen ein eigenes Grundstück und ein Einfamilienhaus leisten. Das ,Obstquartier‘ soll Wohnungen in grüner Umgebung mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und -typen schaffen.“



Eine Zufahrt für Autos soll vom Stadtberg aus erfolgen. Eine Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer, und im Notfall für die Feuerwehr, soll es auch von den Rottekuhlen aus geben. Dass dafür eine Parkbucht, die dringend benötigt werde, verschwinde, trieb die Anlieger der Rottekuhlen um. Überhaupt, Gebäudehöhen und Anzahl der Wohnungen passten nicht zur Bebauung in der Nachbarschaft. Der Ton bei der Ortsratssitzung war deshalb mitunter rau. Von einem „Ghetto“, das entstehe, war die Rede. Dass es den Bauherren nur um den Profit gehe, wurde artikuliert. „Das ist alles eine Frechheit.“ Dem hielt Architekt Hartmut Czerlinski entgegen, dass es für das schnelle Geld bessere Wege als Bau von Mietwohnungen gegeben hätte.



Jürgen Netzel, dessen Mutter ein Haus an den Rottekuhlen hat und der Stadtplaner von Beruf ist, sieht die Verhältnismäßigkeit von Grundstücksgröße und Gebäudegrößen nicht gewahrt. „Das ist zu viel, das ist zu hoch.“ Christine Schaller berichtete am Donnerstag, dass es zwischenzeitlich für das Grundstück noch ganz andere Überlegungen gegeben habe. Dort sollte ein Pflegeheim in massiver Blockbauweise entstehen. Ein bereits erfolgter Verkauf an einem Investor aus Leipzig sei letztlich wieder rückabgewickelt worden. „Wir geben uns Mühe, dass das Bauvorhaben in den Ort passt“, so Schaller.



Beruhigen mochte das die Teilnehmer der Ortsratssitzung nicht. Ob das vorhandene Kanalsystem die zu erwartenden Regenwasser- und Schmutzwassermengen aufnehmen könne, wollte man wissen. Und in die Wohnungen würden auch Familien ziehen. Ob es denn ausreichende Plätze für Kinder in der Kita und der Schule gebe? Fragen, die auf Geheiß des Ortsbürgermeisters Karl-Heinz Günther protokolliert wurden und betrachtet werden sollen.



Thomas Stahl erinnerte daran, dass es einen gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1991 gibt. Architekt Hartmut Czerlinski erklärte, dass es für die angedachte Bebauung eine neuen Bebauungsplan geben müsse. Im Verfahren hätten Anlieger die Möglichkeit, ihre Kritikpunkte zu benennen. So weit ist man jedoch noch nicht. Laut Czerlinski gibt es noch keinen Zeitplan für das Projekt.



Bürgermeister Karl-Heinz Günther sagte, diese Ortsratssitzung habe der Information gedient. „Ich bin sicher, sollte es Änderungen bei der Planung geben, kommt Familie Schaller wieder in den Ortsrat und stellt uns die neuen Überlegungen vor.“