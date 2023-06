Gemeindefeuerwehrtag in Stöcken: Jeder Handgriff muss sitzen

Unter den Augen der Wertungsrichter sind von den Wettbewerbsteilnehmern die Schlauchstücke genau und schnell anzukuppeln. © Freier Mitarbeiter

Beim Gemeindefeuerwehrtag der Samtgemeinde Rosche sind bei Wettbewerben gut 200 Männer, Frauen und Kinder gestartet. Sie mussten Aufgaben bewältigen. Die Feuerwehrstaffel Stöcken sicherte sich den Siegerpokal.

Stöcken – Rund 200 Feuerwehrleute, darunter auch aus Jugend- und Kinder-Abteilungen, marschierten auf, um sich beim Gemeindefeuerwehrtag der Samtgemeinde Rosche am neuen Gerätehaus in Stöcken den Wettbewerben zu stellen. Ausgerichtet wurde der Aktionstag von der Feuerwehr Oetzen, die damit auch ihr 120-jähriges Bestehen feierte.

„Wir haben heute 13 Ortswehren, fünf Jugend- und drei Kindermannschaften, die zu den Wettbewerben antreten“, erläuterte Gemeindebrandmeister Henning Räthke. Und alle erhofften sich einen Sieg.



Gut 200 Teilnehmer wurden beim Gemeindefeuerwehrtag gezählt. © Freier Mitarbeiter

Die zwölf Staffeln und eine Gruppe hatten drei Module zu absolvieren: Beim Kuppeln lautete die Aufgabe, eine Saugleitung zusammenzukuppeln, mit einer Pumpe zu verbinden und mit einer Halteleine zu sichern.



Das Modul Löschangriff beinhaltete das Löschen eines brennenden Objektes, wobei ein Schlauch platzt und ausgewechselt werden muss. Digitales Funken, die technische Handhabung des Sprechfunkgeräts sowie die korrekte Weitergabe von Nachrichten über Sprechfunk wurden beim Funkmodul bewertet.



Beurteilt wurden Mannschaften von den Wertungsrichtern des Landkreises Uelzen. Kreiswettbewerbsleiter Heinrich Heuer erklärte, dass es bei den drei Modulen, in denen geprüft wurde, nicht nur um die schnellste Zeit geht, sondern vor allem um die Vermeidung von Fehlern. „Es soll sauber und vernünftig gearbeitet werden in einem gewissen Zeitrahmen“, so Heuer. Für Fehler gibt es einen prozentualen Abzug, bei gleicher Prozentzahl entscheidet die Zeit.



Wer erhält den Siegerpokal? Henning Räthke verrät es. © Freier Mitarbeiter

Vivien Buchwald, Kinderfeuerwehrwartin von Rosche-Prielip, hat sich für die drei Kindermannschaften ein Wikingerschach-Turnier überlegt. Bei diesem Spiel, das auch Kubb genannt wird und aus Skandinavien stammt, geht es um Geschicklichkeit und Wurftechnik. Es siegte die Mannschaft von Schwemlitz-Bankewitz vor den Kindern von Rätzlingen und Rosche-Prielip.



Die Jugendfeuerwehren stellten sich den Aufgaben, wie sie im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr vorgeschrieben sind. Es begann mit einem Staffellauf, der in neun Stationen eingeteilt war. Unter anderem ist ein Schlauch auszurollen, sind Kupplungen anzubringen und wird ein Leinenbeutel geworfen. Erster wurde die Mannschaft von Schwemlitz-Bankewitz I, gefolgt von Rätzlingen und Rosche-Prielip. Platz vier errang Stöcken vor Suhlendorf.



Während es für die Kinder und Jugendlichen Medaillen gab, erhielten die Mannschaften der Ortswehren Pokale. Die Siegertrophäe konnte Henning Räthke der Feuerwehrstaffel Stöcken überreichen, die 100 Prozent erreichte. Auf den zweiten Platz kam die Staffel von Oetzen (99,91 Prozent) und dritter wurde die Gruppe von Teyendorf-Göddenstedt (99,86 Prozent). Auf die weiteren Plätze kamen die Staffeln von Jarlitz, Rätzlingen, Schwemlitz-Bankewitz, Rosche-Prielip, Növenthien, Suhlendorf, Süttorf-Dörmte, Dalldorf-Grabau, Borg und Wellendorf.



Auch Ehrungen gab es. So wurden Sebastian Fischer von der Suhlendorfer und Bennet Korbmacher von der Rätzlinger Wehr zu Brandmeistern befördert. Hauptfeuerwehrmann Torsten Kirschke, Oetzen, erhielt die Niedersächsische Ehrennadel in Bronze. Am Abend wurde nach „getaner Arbeit“ ausgelassen zu Musik und Tanz gefeiert.

Bereits am Tag zuvor gab es die Traditionswettkämpfe, die auch als Eimerfestspiele bekannt sind. Dazu traten 17 Ortwehren aus den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg gegeneinander an. Es siegte die Feuerwehr Rosche-Prielip vor der Feuerwehr Gülden (Lüchow-Dannenberg). Dritter wurden die Kameraden von Teyendorf-Göddenstedt. (VON ANETTE CLAR)