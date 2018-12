Mehr als 130 Auto-Aufbrüche im Kreis Uelzen in diesem Jahr: Polizei warnt jetzt mit Flyern

Uelzen. Die Taten dauern oft nur Sekunden: Seitenscheiben werden eingeschlagen, die Diebe greifen ins Innere der Autos, um dort aus Jacken und Taschen alles Wertvolle zu „fischen“.

Mehr als 130 Auto-Aufbrüche zählte die Uelzener Polizei in diesem Jahr im Landkreis bereits und sie rechnet fest damit, dass es dabei nicht bleiben wird. Der 2017 erreichte hohe Wert von 165 Aufbrüchen könnte sogar noch getoppt, befürchtet Polizei-Hauptkommissarin Silke Munstermann. Mit Flyern sensibilisiert die Polizei deshalb zurzeit Autobesitzer für die Gefahr von Aufbrüchen.

Gezielt werden mit den Flyern Fahrzeughalter angesprochen, die ihren Wagen parken und Jacken, Taschen oder Körbe im Inneren zurücklassen, was verlockend für die Autoknacker sein könnte. Mit dem Flyer, der verdeckt am Auto angebracht wird, werden sie darauf hingewiesen. In einer ersten Welle wurden binnen von zehn Tagen rund 120 solcher Flyer verteilt, berichtet Silke Munstermann. Es zeigt, wie häufig Tätern ein Anreiz geboten wird.

Autobesitzer ließen Jacken oder Taschen mit dem Gedanken im Wagen, dass ohnehin nichts Wertvolles in ihnen zu finden ist, so Munstermann. Das wissen die Täter aber nicht und versuchen ihr Glück. „Gelegenheit macht Diebe“, sagt die Polizei-Hauptkommissarin.

Den Schaden und Ärger hat der Autobesitzer: Gestohlene Gegenständen würden nicht erstattet, so Munstermann. Die Versicherung übernehme nur die Reparatur am Wagen.

Die Polizistin und ihr Kollege, Kontaktbeamter Frank Dreyer, suchen auch das Gespräch mit den Uelzenern zum Thema. Zu hören bekommen sie dann schon mal: „Ist Autodiebstahl in Uelzen ein Thema? Ich dachte in Spanien, aber hier...“ Die Zahlen belegen, dass Autoknacker in der Region am Werk sind. Und es sind nicht nur Gelegenheitstäter, sondern Menschen, die gezielt auf Beutezug gehen, wie Frank Dreyer verdeutlicht. Immer wieder komme es zu Autoaufbrüchen am Uelzener Friedhof, berichtet der Kontaktbeamte. Das sei kein Zufall. Die Täter wüssten, dass die Menschen zur Grabpflege oder bei Beerdigung nicht viel mit sich herumtragen wollten und entsprechend groß sei die Chance, Beute zu machen. Und der Umstand, dass das Einschlagen einer Autoscheibe mit Lärm verbunden sei, halte die Täter nicht ab, so Munstermann. Bevor Zeugen sich orientiert hätten, woher der Lärm gekommen sei, seien die Autoknacker schon wieder von dannen gezogen.

Für Nachfragen stehen Frank Dreyer und Silke Munstermann zur Verfügung. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang auf neue Telefonnummern hin. Munstermann ist unter (0581) 930126 und Dreyer unter (0581) 930128 erreichbar.

Von Norman Reuter