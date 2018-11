Nur Geld für Schulbauten reicht nicht

Es steht außer Frage: Der Landkreis nimmt für die Schulen, für die er zuständig ist, Geld in die Hand.

Im kommenden Jahr fließen 2,1 Millionen Euro in einen Anbau am Uelzener Lessing-Gymnasium, für fünf Millionen Euro entsteht eine neue KGS-Halle in Bad Bevensen und für ein geplantes Schulzentrum für Berufsschüler sollen, wie in dieser Woche berichtet, rund 28 Millionen Euro ausgegeben werden. Das sind gewaltige Summen, die einem zum Schluss kommen lassen könnten: Kreispolitik und Kreisverwaltung kümmern sich um die Schulen in ihrer Verantwortung. Punkt. Aus. Aber so einfach ist es nicht.

Denn Voraussetzung für einen möglichst guten Unterricht sind nicht nur Bauten. Schulen müssen für Freude am Unterricht auch lebendig sein und bleiben – hier leisten Lehrer und die Schulleitung ihre Arbeit, aber auch die Politik ist gefragt. Sie kann die Schullandschaft gestalten und vom Kreiselternratsvorsitzenden ist heute im Interview zu hören, dass das in den vergangenen Jahren kaum der Fall war. Und in der Tat: Wortlos wurde hingenommen, dass Bildungseinrichtungen ihre Schüler wegbrachen, während sich die KGS ein aufs andere Jahr vor Neuanmeldungen nicht retten konnte. Das ist eine Zumutung für die Bevenser Schule und lässt andernorts, dort wo zusehends weniger Schüler gezählt werden, Eltern und Lehrerschaft daran zweifeln, ob es für diese Unterrichtsorte überhaupt noch eine Zukunft gibt.

Für gerade solche Schulen – mit schrumpfenden Schülerzahlen, mit der Ungewissheit, wie es weitergeht – wird es nicht leichter, noch neues, gut ausgebildetes Personal zu finden, was sich im Endergebnis auch im Schulalltag bemerkbar machen dürfte.

Erst jetzt, da an der KGS platztechnisch ein „Weiterso“ nicht möglich ist, wo gesetzliche Regelungen vorgeben, dass ohnehin zu viele Schüler in Bevensen unterrichtet werden und ein Losverfahren droht, bei dem Schüler gesagt bekommen könnten „Du kannst hier nicht unterrichtet werden“, da kommt die Politik in Wallung. Sie will sich nun mit der Schulentwicklung befassen. Reichlich spät kommt das.

Zumindest ist zu merken, dass die Kreispolitik Willens ist, mit ordentlich Dampf an die Arbeit zu gehen. Der Kreisverwaltung wurden schon vor den ersten Beratungen Anfang Dezember Hausaufgaben diktiert. Es bleibt zu hoffen, dass die Gewählten mit so viel Engagement bei der Sache bleiben und vor allem nicht nur beraten, sondern dann auch handeln. Denn in Schulen muss nicht nur Geld, sondern auch Kraft und Entscheidungswillen investiert werden – eben für einen möglichst guten Unterricht der Kinder.

Von Norman Reuter