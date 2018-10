Kommentar: Es geht um mehr als nur Gleise

Die Bahn kommt. Für Heidebewohner ist das mehr als ein Werbeslogan eines Unternehmens. Für sie hört es sich wie eine Drohung an. Das hat Gründe. Seit Jahren wird ein Ausbau des Gleisnetzes in der Heide diskutiert. Mehr Schienenkapazitäten sind gleich mehr Züge und damit mehr Lärm.

Wenn in diesen Tagen die Emotionen wieder hochkochen in der Region, dann aus der Sorge der Menschen heraus, ihre Lebensqualität könnte beim Schienennetz-Ausbau auf der Strecke bleiben.

Wer will schon im Sommer bei offenen Fenstern Güterzüge knatternd durch die Nacht fahren hören? Wer will gefühlte Ewigkeiten an geschlossenen Bahnübergängen stehen? Ein Unternehmen kann nicht mit der Aussicht auf mehr Verkehrslärm und einen Raubbau an der Natur punkten. Inzwischen ist von Menschen auch mehr zu erwarten als ein Murren, wenn es um ihre Lebensqualität geht.

Was passieren kann, wenn Bahn und Politik bei ihren Überlegungen die Menschen nicht mitnehmen, daran erinnern die Proteste beim Großprojekt „Stuttgart 21“. Es floss Blut. Insofern war der vor drei Jahren angeschobene Dialogprozess zum geplanten Schienennetz-Ausbau zwischen Bahn, Bürgern und Kommunen, bei dem sich die Beteiligten am Ende mehrheitlich für einen Ausbau von Strecken anstelle von Neubauten aussprachen, das Signal: Wir haben verstanden. Die aktuellen Entwicklungen beim Schienenausbau-Projekt erstaunen umso mehr.

Wenngleich noch nicht jede Frage beantwortet ist, wer nun was plant. Ob nun tatsächlich nicht nur ein drittes, sondern auch ein viertes Gleis zwischen Uelzen Lüneburg entstehen soll, wie vom Projektbeirat erklärt, so reicht doch allein der Verdacht, hier könnte etwas heimlich hinter dem Rücken der Menschen vorangetrieben worden sein, was nicht gewollt ist, um das im aufwändig betriebenen Dialog gewonnene Vertrauen wieder zu verspielen.

Transparenz ist das Gebot der Stunde und klare Aussagen sind nötig. Ein Taktieren, heimliche Planungen, wenn es sie denn gibt, helfen nicht. Sie bremsen das Projekt, weil ein lautstarker Protest zu erwarten ist, nur weiter aus, was doch nicht im Sinne der Bahn sein kann, oder?

Aber die Konsequenzen aus den jüngsten „Nachrichten“ vom Schienenausbau-Projekt sind womöglich auch noch weit größer, als dass Strecken nicht ausgebaut werden könnten. Sie könnten eine gesellschaftliche Dimension haben.

In Zeiten wie diesen, in denen die Menschen sich zunehmend nicht mehr mit ihren Sorgen verstanden fühlen, Populisten einen Zulauf erfahren, sorgen Meldungen über Planungen hinter verschlossenen Türen und dass wieder Varianten überprüft werden, die eigentlich schon abgeschrieben schienen, für noch mehr Politikverdrossenheit und Misstrauen in der Gesellschaft. Das müssen die Beteiligten auch wissen. Es geht nicht nur um Bahngleise, es geht vor allem um die Menschen.

Von Norman Reuter