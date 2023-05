„Ausgereizte“ Budgets reichen nicht mehr für Kooperationspartner

Von: Norman Reuter

An den Ganztagsschulen fehlt das Geld, um für die Nachmittagsstunden externe Kooperationspartner einzukaufen. Das Angebot ist damit nicht so vielfältig, wie es sich die Schulen wünschen. Wie der Misere entkommen?

Uelzen – Den Uelzener Grundschulen fehlen zurzeit die Gelder, um für den Ganztagsbetrieb Kooperationspartner einzukaufen, die sich dann am Nachmittag mit den Kindern befassen würden. Solche Kooperationspartner wären beispielsweise Vereine oder auch Organisationen wie die Evangelische Familienbildungsstätte oder das THW.



„Das Ganztagsbudget ist ausgereizt“, berichtet Indra Salooja, Schulleiterin der Lucas-Backmeister-Schule während der jüngsten Schulausschuss-Sitzung. So fehlten den Schulen die Gelder für die Kooperationspartner, sagt sie.



Im Ergebnis ist das Nachmittagsangebot nicht so vielfältig, wie sich das die Grundschulen und Eltern wünschen. Eine Betreuung über pädagogische Kräfte ist aber gegeben. Wenn es allerdings hier zu personellen Engpässen kommt, werden die Nachmittagsgruppen vergrößert oder Schüler auch schon mal auf den Schulhof geschickt, wie die AZ recherchierte.



717 Schüler in der Nachmittagsbetreuung

An sechs von acht Grundschulen in Uelzen gibt es zurzeit ein Nachmittagsangebot. Sie sind sogenannte offene Ganztagsschulen. Bei diesen können Eltern und Schüler frei entscheiden, ob das Nachmittagsangebot wahrgenommen wird oder nicht. Geplant ist, dass Veerßen als siebte Bildungseinrichtung im Stadtgebiet auch eine offene Ganztagsschule wird.



Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden zurzeit insgesamt 1250 Mädchen und Jungen an den Uelzener Grundschulen unterrichtet. 717 Schülerinnen und Schüler nehmen das Ganztagsangebot an mindestens einem Tag in der Woche wahr. 502 nutzen das Angebot an vier Tagen – von montags bis donnerstags.



Dass Schulen beim Ganztagsbetrieb zurzeit in Geldnöten stecken, hängt mit dem Finanzierungsmodell zusammen. Dazu muss man wissen: 75 Prozent der Kosten zahlt das Land. Wie viel fließt, ergibt sich aus der Anzahl der für den Ganztag angemeldeten Schüler und an wie vielen Tagen sie am Nachmittagsunterricht teilnehmen. 25 Prozent haben in Uelzen die Schulen für den Ganztagsbetrieb aus ihren Mitteln aufzubringen, indem sie zugestandene Stunden kapitalisieren.



Zuletzt hat es zwei Änderungen auf Geheiß des Landes gegeben. Erstens: Die Stundenlöhne für pädagogische Kräfte im Ganztagsbereich sind angehoben worden. Zweitens: Nun werden 45 Minuten Betreuung bezahlt und den Kräften für eine Vor- und Nachbereitung 15 Minuten gewährt. Um eine Betreuung am Nachmittag über pädagogische Kräfte sicherzustellen, sind im Ergebnis mehr Gelder aufzuwenden. Geld für externe Kooperationspartner bleibt da momentan nicht.



Die Stadt Uelzen ist Schulträgerin, kümmert sich um die Gebäude, Sekretariatsstellen und nach eigener Auskunft zurzeit um die Mittagsverpflegung an den offenen Ganztagsschulen, nicht aber um etwaige externe Kooperationspartner für die Nachmittagsstunden. In der Nachbarstadt Lüneburg ist das anders, wie eine AZ-Anfrage ergibt. Lüneburg „als Schulträger beteiligt sich freiwillig finanziell an den Ganztagsschulen mit bis zu 40 000 Euro je Ganztagsschule für externe Angebote“, so die Auskunft aus der Nachbarstadt. Darüber hinaus werden den Grundschulen städtische Ganztagskoordinatorinnen und Koordinatoren im Stundenumfang von 22 bis 25 Stunden gestellt.



Politiker soll Thema nach Hannover tragen

In Uelzen hat es auch den Wunsch nach einer Koordinatorenstelle für den Ganztagsbetrieb gegeben, die auch politisch inzwischen bewilligt wurde. Die Stelle ist mit 19,5 Stunden vorgesehen. Als Personalkosten sind jährlich rund 30 800 Euro kalkuliert, die von der Hansestadt Uelzen voll getragen würden.



Allerdings, weil nun die Grundschulen nicht die Gelder für externe Kooperationspartner besitzen, soll die Stelle vorerst nicht ausgeschrieben werden: „Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass wir das aktuell nicht für sinnvoll halten“, so Schulleiterin Indra Salooja.



Wie kommen die Schulen aus der finanziellen Misere für den Ganztagsbetrieb heraus? Kommt mehr Geld aus Hannover? Heiner Scholing, früherer Landtagsabgeordneter der Grünen, bestätigt gegenüber der AZ, dass er gebeten wurde, das Thema der ausgereizten Schulbudgets nach Hannover zu tragen. „Es gibt Gespräche und die gehen weiter“, sagt er.



Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 Ab 2026 soll in Niedersachsen ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen gelten. Gut drei Jahre vor der Einführung dieses Rechtsanspruchs hat rund jede dritte Grundschule in Niedersachsen noch kein entsprechendes Angebot. Das hat Kultusministerin Julia Willie Hamburg im März im Landtag erklärt. Auf Nachfrage der CDU betonte die Grünen-Politikerin aber, die geplante Ganztagsbetreuung sei „mitnichten in Gefahr“. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Ganztagsschulen sowie der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vielmehr stark gestiegen.

Nach Angaben der Ministerin waren im Schuljahr 2011/12 erst 46 Prozent der öffentlichen Schulen Ganztagsschulen, heute seien es bereits 73 Prozent. Bei den weiterführenden Schulen liege die Quote mittlerweile bei 80 Prozent, bei den Grundschulen bei 68 Prozent.