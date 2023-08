Fußball-Partie: Bundespolizisten am Uelzener Bahnhof im Einsatz

Von: Norman Reuter

Der Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen war Einsatzort für die Bundespolizei. © Lars Becker

Im Zusammenhang mit der Fußballpartie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist es am Sonntag am Uelzener Hundertwasser-Bahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei gekommen.

Uelzen/Hamburg – Wie ein Sprecher erklärte, hätten Kräfte einer Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit (BFE) der Bundespolizei-Abteilung vom Uelzener Hainberg Fans aus Magdeburg, die mit dem Zug nach Hamburg reisten, in Uelzen in Empfang genommen und bei der Weiterfahrt begleitet. Ziel sei es gewesen, möglichst die Fans der zwei Clubs voneinander fernzuhalten, zudem wurde gezielt auch nach einem Straftäter und nach Zeugen für Straftaten gesucht. Die Bundespolizei war dabei erfolgreich.

Während des Einsatzes, der sich auch über die Heimreise der Fans erstreckte, wurden nach Angaben der Bundespolizei insgesamt 26 Personen durchsucht, die Identät von 28 Fans geklärt, vier Straftaten festgehalten, zwei Platzverweise ausgesprochen und auch zwei Personen in Gewahrsam genommen.



Dabei handelte es sich in einem Fall um einen 20-Jährigen, nach dem die Polizei gezielt suchte, weil er bei einem vorangegangenen Spiel zwischen Magdeburg und Holstein Kiel eine Getränkedose auf Polizeikräfte geworfen haben soll. Er sei bei der Anreise jetzt am Sonntag wiedererkannt und festgenommen worden. Dabei habe er Widerstand geleistet. „Er wurde bis zum Spielende in Gewahrsam genommen“, der Bundespolizei-Sprecher.



Im zweiten Fall hatte ein Magdeburg-Fan am Hamburger Hauptbahnhof Polizeikräfte beleidigt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes seien sowohl Gegenstände zur Vermummung als auch Schutzwaffen entdeckt worden. Auch er wurde bis zum Spielende in Gewahrsam genommen.



Nach Angaben der Polizei blieb es bei der Rückreise der Fans friedlich. Das Spiel war torlos zu Ende gegangen.