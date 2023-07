Süßer Nachwuchs in Bode: Frühstück auf dem Storchenhorst

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Nach werden die Jungtiere gefüttert, doch bald sind sie flügge. © Privat

Noch gibt es Vollpension auf dem Storchenhorst in Bode. Aber bald werden die drei Jungstörche flügge, und Ende Juli geht es für sie auf die weite Reise ins Winterquartier. Nabu-Experte Waldemar Golnik freut sich über ihr Gedeihen. In diesem Jahr brüteten Störche erstmals auch in Stederdorf und Nestau.

Bode/Landkreis – Der Nachwuchs hat guten Appetit und trainiert schon die Flügel. Landwirt Carsten Lichte freut sich darüber, dass die Störche auf dem Mast hinter seinem Hof in Bode schon zum zweiten Mal eine Brut aufziehen. Vier Eier hat das Weibchen gelegt. „Eins war wohl ‘ne Niete“, erzählt Lichte. Die drei Geschwister in luftiger Höhe dagegen sind putzmunter, eines mehr als im Vorjahr. Der Storchenbestand im Uelzener Kreisgebiet wächst.



„Bode ist ein sehr guter Standort, weil es da ziemlich feuchte Wiesen gibt“, sagt der Nabu-Experte Waldemar Golnik. Die Flächen an Schwienau und Tochgraben bleiben auch im Sommer grün. Im Frühjahr musste das Storchenpaar sogar Eindringlinge abwehren, die den Horst hinter Lichtes Hof übernehmen wollten. Ein ganzer Trupp von Jungstörchen fiel im vorigen Jahr in die Wiesen ein – ein Zeichen dafür, das hier gute Lebensbedingungen herrschen.



Überhaupt scheint das Uelzener Kreisgebiet zunehmend attraktiv für Adebar zu sein. Während die Störche an der Elbe weniger Junge aufziehen, weil sie wegen der Trockenheit weniger Nahrung finden, gibt es hier neue Paare in Stederdorf und Nestau, die ebenfalls erfolgreich für Nachwuchs gesorgt haben.



Auf dem Schornstein der ehemaligen Meierei und Fleischerfachschule in Stederdorf sind es zwei Junge, ebenfalls zwei auch auf dem Hofgelände in Nestau. Das Kirchweyher Paar zieht wieder drei Jungstörche auf. Das gegensätzliche Paar aus Weiß- und Schwarzstorch in Lüder (AZ berichtete) hat ebenfalls zwei Junge.



Aus Golniks Sicht ist das eine erfreuliche Bilanz, obwohl durchschnittlich vier bis fünf Junge pro Horst zu erwarten wären. Das Problem sind die langen Trockenphasen. „Der Klimawandel macht sich bemerkbar“, erklärt Golnik. „Die Jungstörche brauchen in der ersten Zeit Regenwürmer.“ Bei Dürre sind die nicht zu finden. Im Kreisgebiet hätten die Störche aber von dem Regen profitiert – und besonders von feuchten Standorten wie dem in Bode.



Bis in die fünfziger Jahre waren die Kinderbringer im Landkreis kein seltenes Bild. Nun wächst der Bestand – möglicherweise auch deshalb, weil die Lebensgrundlage für die Störche in Polen schrumpft. Angesichts der Bruterfolge sieht Golnik gute Chancen, dass sich weitere Storchenpaare ansiedeln. Jungstörche kehren gern dorthin zurück, wo sie aufgewachsen sind. Weitere Tiere ziehen durch. Interessenten wurden im Lauf der Jahre an verschiedenen Stellen gesichtet, so in Bienenbüttel, Molzen und Wieren. In Suhlendorf und Röbbel waren Paare nicht erfolgreich.



Für den Nachwuchs auf den Horsten endet jetzt die Kindheit. „Sie sind schon voll befedert und ziemlich groß, berichtet Golnik. „Irgendwann merken sie: Sie können fliegen.“ Die Jungstörche ernähren sich dann selbst von Fröschen, Mäusen, Heuschrecken und Käfern. Dann gehen sie mit Altersgenossen auf die weite Reise ins Winterquartier in Afrika oder auch nur in Spanien. Den Weg finden sie, obwohl kein Altvogel ihnen vorausfliegt. Er ist ihnen von der Natur eingeschrieben.



Ein direkter Zusammenhang zwischen der Rückkehr der Störche und Kindern konnte übrigens noch nicht festgestellt werden. Seitdem Adebar in Bode heimisch ist, wurde noch keine Geburt registriert.