Debatte um Stadthalle: Braucht Uelzen eine „Ilmenau-Philharmonie“?

Früherer technischer Theaterleiter plädiert für großes Veranstaltungszentrum

+ © Reuter, Norman Fritz-Eckhard Müller hat bereits 2015 das Konzept für ein großes Veranstaltungszentrum an der Greyerstraße entwickelt. Es sei aktueller denn je, meint er. © Reuter, Norman

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Norman Reuter schließen

In der Debatte um eine mögliche Uelzener Stadthalle meldet sich der frühere technische Leiter des Theaters an der Ilmenau zu Wort. Fritz-Eckhard Müller hat bereits 2015 der Uelzener Politik ein Konzept für ein großes Veranstaltungszentrum, das das Theater mit einschließen würde, zukommen lassen. Er sagt: „Das ist der richtige Weg“.

Uelzen - Theaterstücke, Musik- und Kultur-Events – das ist seine Welt. 50 Jahre nannte Fritz-Eckhard Müller das Theater an der Ilmenau sein Zuhause. 2015 hat er noch in seiner Zeit als technischer Leiter der Spielstätte ein Konzept für ein Kulturzentrum in Uelzen erarbeitet. Theater, Veranstaltungen und Gastronomie an einem Ort, so die Idee.



Jetzt sei es aktueller denn je, sagt Müller im Gespräch mit der AZ. Wie berichtet, ist die Uelzener Stadthalle am Schützenplatz wegen altersbedingter Mängel geschlossen. Die SPD im Rat beantragte, in die Planungen für ein neues Veranstaltungszentrum einzusteigen. Zurzeit ist ein Büro aus Hamburg damit befasst, Grundlegendes zu klären – Bedarfe, mögliche Standorte.





Für Fritz-Eckhard Müller gibt es nur eine mögliche Option: Ein großes Kulturzentrum an der Greyerstraße, dass das Theater mit einschließt. „Das ist der richtige Weg“, sagt er.



Ein großes Veranstaltungszentrum mache wirtschaftlich Sinn, so Müller. Aber vor allem könne sich ein solcher Ort als wahrer Kultur- und Eventmotor für die Region erweisen. Besucher einer Veranstaltung werden auf das Theater-Angebot aufmerksam und umgekehrt. Müller spricht von einer Kulturbrücke, die geschlagen werden könnte. „Älteren, Jüngeren, Arbeitslosen und denen, die trotz Bemühungen keiner geregelten Arbeit nachgehen können, alleinstehenden Müttern, Vätern, die über keine gefüllt Geldbörse verfügen, die Theaterwelt zu vermitteln und Einlass zu ermöglichen – das nenne ich Kultur zu erleben“, heißt es dazu im Konzept.



Das hat Müller 2015 erarbeitet, als seinerzeit die Politik entschied, die Stadthalle aufgrund ihres Alters und eines Investitionsstaus zu schließen. Politiker und Verwaltung erhielten damals eine Mappe – samt Müllers Ideen für eine optische Gestaltung.



Betrachter fühlt sich beim Blick auf den Entwurf ein wenig an die Elbphilharmonie erinnert. Müller spricht dann auch von einer „Ilmenau-Philharmonie“. Ist das nicht zu groß gedacht? Müller findet, das Kulturzentrum könnte zu einer touristischen Destination vor Ort werden.



Müller verweist auf die Erfahrungen, die er in der Kultur- und Veranstaltungsbranche hat sammeln können. Mit seiner damaligen Firma war er für Produktionen unter anderem im Bühnenbau tätig, hat aber auch nach eigenen Angaben Lokale eingerichtet. Genau in der Mitte von Hamburg und Hannover gelegen, sei Uelzen genau der richtige Ort für ein solches Kulturzentrum, findet Müller.