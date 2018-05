Frontal-Crash bei Molzen

Uelzen-Molzen. Zwei Autos sind gestern Nachmittag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 3 zwischen Uelzen und Molzen auf gerader Strecke frontal zusammengestoßen. Bei der Kollision wurden drei Insassen der Fahrzeuge schwer verletzt.

Besonders dramatisch müssen die ersten Minuten nach dem Zusammenstoß gewesen sein. Eines der Fahrzeuge fing Feuer. Eine eingeklemmte Beifahrerin wurde von fünf Ersthelfern noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug gezogen, bevor es komplett in Flammen aufging. „Die Ersthelfer haben der Beifahrerin das Leben gerettet“, so Christoph Paul, Pressesprecher der Uelzener Feuerwehr.

26 Einsatzkräfte der Wehren Molzen und Uelzen waren vor Ort, um das Fahrzeug zu löschen und die Unfallstelle zunächst abzusichern. Weil das Unfallfahrzeug in einem angrenzenden Feld Feuer fing, wurde vorsichtshalber auch eine Wasserversorgung über eine Feldberegnung sichergestellt – für den Fall, dass sich das Feuer angesichts der trockenen Witterung schnell ausgebreitet hätte.

Versorgt wurden die Verletzten von Notärzten und Rettungskräften des DRK. Aus Perleberg wurde ein Rettungshubschrauber zum Abtransport einer verletzten Person nach Hamburg angefordert.

Warum die beiden Fahrzeuge kollidierten, ist unklar. Zeugen berichteten der Polizei zunächst, dass sich eines der Autos wohl nach einem Überholmanöver noch auf der Gegenfahrbahn befunden habe, als es zum Unfall kam. Diese These verwarf die Polizei später am Abend. Die Unfallstelle war für andere Verkehrsteilnehmer nicht zu passieren. Nach der Kollision kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen:

Uelzen. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Personen kam es in den Nachmittagsstunden des Dienstags im Bereich des Herzogenplatzes. Gegen 15.50 Uhr waren ein 14-Jähriger sowie eine 16-Jährige im Beisein diverser weiterer Jugendlicher aneinandergeraten. Dabei verletzten sich der Junge und das Mädchen gegenseitig.

Die alarmierte Polizei trennte die Streitparteien und ermahnte diese zur Ruhe. Daraufhin gingen die Streithähne getrennte Wege.

Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Lüneburg. Ein unbekannter Täter schlug am Montag gegen 2.05 Uhr ein Fenster der St. Johanniskirche in Lüneburg ein und drang anschließend in die Kirche ein. Dabei löste der Unbekannte jedoch den Alarm aus und flüchtete daraufhin, ohne etwas entwendet zu haben. Der Täter war männlich, von kräftiger Statur und bekleidet mit Jeans, einem weißen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Außerdem trug der Unbekannte einen Rucksack. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise an die Polizei Lüneburg unter (0 41 31) 83 06 22 15.

Rosche. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es in den Nachmittagsstunden des Dienstags auf der Bevensener Straße an der Ein- mündung Borger Weg in Rosche. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia hatte gegen 14.30 Uhr einen von links kommenden 34 Jahre alten Fahrer eines Motorrads der Marke Buell aus Hannover übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.