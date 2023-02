Freie Grundstücke in Molzen: Erst sechs der elf Bauplätze vergeben

Zweite Verlosungsrunde geplant

+ © Lars Becker Die Straßenschilder „Am Kirchplatz“ stehen bereits sowohl an der Uelzener Straße in Molzen als auch in der Straße Zum neuen Gehege. Von den elf Grundstücken sind noch fünf zu haben. Es soll deshalb in Kürze eine zweite Verlosungsrunde stattfinden. © Lars Becker

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Der Bau-Boom ist ausgebremst - offenbar auch in Uelzen: Von elf Bauplätzen im Neubaugebiet in Molzen sind erst sechs verkauft. In einer zweiten Verlosungsrunde sollen die anderen fünf nun vergeben werden - falls es genug Interessenten gibt.

Uelzen-Molzen – Zwischen den Kreisstraßen 3 (Uelzener Straße) und 41 (Zum neuen Gehege) liegt das Neubaugebiet „Am Kirchplatz“ in Molzen: Elf Grundstücke sind dort entstanden, auf denen sowohl eine Einzel- als auch eine Doppelhausbebauung zulässig ist.

Zwischen 740 und fast 1000 Quadratmeter sind die Bauplätze groß. Die Politik hatte für sie einen Quadratmeterpreis von 90 Euro festgesetzt. Der liegt beispielsweise deutlich unter dem Niveau für das Neubaugebiet am Oldenstädter See (120 bis 160 Euro) – samt Erschließungs- und Abwasserbeiträgen.

Bis zum 30. August letzten Jahres konnten Interessenten Bewerbungen für die Grundstücke abgeben, am 16. September fand dann die Verlosung statt.

Kaufinteressenten sind zurückgetreten

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates für Masendorf, Molzen und Riestedt unter dem Dach der Grundschule Molzen berichtete Stadtbaurat Dr. Andreas Stefansky in der Einwohnerfragestunde, dass inzwischen der Verkauf von sechs der elf Grundstücke beurkundet worden sei. „Fünf Grundstücke sind also aktuell noch übrig. Es wird deshalb noch eine zweite Verlosungsrunde geben“, so Stefansky, der berichetete, dass Kaufinteressenten zurückgetreten seien.

Wegen gestiegener Zinsen, immer höherer Bau- und Materialkosten sowie wegen der Probleme, Handwerker zu bekommen, bestätigt sich vielerorts, dass längst nicht für alle neu ausgewiesenen Baugrundstücke Käufer gefunden werden. Das gilt so auch für Molzen, aber beispielsweise auch in Ebstorf.

Vormerkungen für die zweite Verlosung sind noch möglich. Fragen beantwortet die Liegenschaftsabteilung der Stadt unter (0581) 8006340 oder unter liegenschaften@ stadt.uelzen.de.