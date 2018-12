Frei Parken am Hammerstein und auf 13 weiteren Parkplätzen

Der Parkscheinautomat am Hammersteinplatz hat bald ausgedient: Die Parkgebühren werden im März 2019 abgeschafft.

sh Uelzen. Die Bürger hatten es gehofft, jetzt ist es offiziell: Parken am Hammersteinplatz ist ab März nächsten Jahres wieder umsonst. Das hat Uelzens Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich entschieden.

Geplant ist, die vorderen zwei oder drei Reihen für Kurzzeitparker vorzuhalten. Dort muss eine Parkscheibe ins Auto gelegt werden. Die maximale Parkdauer beträgt 150 Minuten. Auf den restlichen Plätzen darf unbegrenzt geparkt werden. Weiter werden im hinteren Bereich des Parkplatzes vier Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Auch diese sind kostenlos, verfügen aber vorerst über keine Strom- und Wassersäulen oder eine Entsorgungsmöglichkeit für die Chemie-Toiletten in einem Wohnmobil.

Die Plätze am Hammersteinplatz sind aber nicht die einzigen in Uelzens Innenstadt, die 2019 kostenlos werden: Der Stadtrat entschied auch, dass auf 13 Parkplätzen an der Veerßer Straße keine Gebühr erhoben wird.

