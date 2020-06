Frau an Uelzener Bahnhofstraße geohrfeigtund angespuckt

Polizei bittet zum Hinweise

Uelzen – Eine 35-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag gegen 6. 45 Uhr von einer Unbekannten an der Bahnhofstraße in Uelzen geohrfeigt worden. Die Täterin hatte die Frau anhalten lassen, um sie nach einer Zigarette zu fragen.