SPD fordert Erhalt von Reisezentrum

Uelzen. Das Reisenzentrum der Deutschen Bahn (DB) im Hundertwasser-Bahnhof muss erhalten bleiben. Das fordern Sozialdemokraten aus der Hansestadt.

Wie berichtet, will die Deutsche Bahn die Schalter, an denen Kunden zurzeit noch Tickets erhalten und beraten werden, zum Fahrplanwechsel im Dezember räumen.

Für den SPD-Ortsverein ist das eine unverständliche Entscheidung: „Das Reisezentrum ist heute ein wichtiger Anlaufpunkt für die Menschen am Knotenpunkt Uelzen – beim Fahrkartenkauf, für die Beratung und Information“, heißt es in einem vom SPD-Ortsverein mehrheitlich gebilligten Antrag zum Erhalt der DB-Schalter.

Die Sozialdemokraten finden auch, die DB muss an einem Vorzeige-Objekt wie dem Hundertwasser-Bahnhof sichtbar vertreten sein. „Das ist nicht nur gut für den Bahnhof, sondern sollte auch im Interesse der Deutschen Bahn liegen. Welchen Schluss sollen die Mieter am Bahnhof aus dem Rückzug der Deutschen Bahn ziehen? Wir müssen den Bahnhof für die Zukunft stärken, nicht schwächen“, so die Genossen.

Womöglich müssen Bahnreisende nicht vollends auf ein Reisezentrum im Uelzener Bahnhof verzichten. Die Uelzener Eisenbahngesellschaft Metronom hat angekündigt, in die Nische der Bahn zu springen und am Schalter das komplette Sortiment der Deutschen Bahn übernehmen zu wollen. Die Verhandlungen dazu waren aber zuletzt noch nicht abgeschlossen. Metronom ließ so eine Nachfrage der AZ mit dem Hinweis, dass es noch keinen neuen Sachstand gebe, in dieser Woche unbeantwortet.

Jan Henner Putzier, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins fragt sich, ob Metronom-Schalter die gleichen Servicezeiten haben werden wie das Reisezentrum jetzt. „Wir wissen es nicht. Und können damit auch eine Verschlechterung nicht ausschließen“, so Putzier.

Die Forderung zum Erhalt des DB-Reisezentrums liegt nun auf dem Tisch. Damit will Putzier auf die Stadt- und Kreistagsfraktion der SPD sowie auf die Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann zugehen, damit diese sich des Themas annehmen.

Von Norman Reuter