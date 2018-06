Kita-Gebührenfreiheit für Familien im Kreis Uelzen

Uelzen. Städte und Samtgemeinden haben Grund, ein wenig aufzuatmen. Und mit ihnen auch Familien, die befürchten, dass sie trotz beschlossener Gebührenfreiheit für Kitas auch künftig ins Portemonnaie greifen müssen.

Denn nur die ersten acht Kita-Stunden pro Tag werden definitiv kostenfrei sein. Ab der 9. Stunde können Gebühren auch weiterhin erhoben werden – und die Stadt Uelzen signalisierte auch bereits, diesen Weg gehen zu wollen, wenn sie durch die Pläne des Landes zur Kita-Gebührenfreiheit plötzlich mehr zu zahlen habe. Zurzeit investiert Uelzen rund fünf Millionen Euro jährlich in den Bereich, weitere 250.000 Euro könnten es werden. Das sei eine Hausnummer, hatte Kämmerer Florian Ebeling erklärt.

Immerhin wären allein 188 Familien in Uelzen betroffen, wenn die Stadt tatsächlich ab der 9. Betreuungsstunde noch Gebühren nehmen würde. Aber vielleicht kommt es nun gar nicht mehr soweit: Kreispolitiker haben nun erstmals in dieser Woche im Jugendhilfeausschuss, und zwar über Parteigrenzen hinweg, erklärt, den Kommunen im Landkreis Geld zukommen lassen zu wollen, mit denen erwartete Mehrausgaben im Kitabereich abgefedert werden könnten.

Die Mittel stammen aus der sogenannten wirtschaftlichen Jugendhilfe des Landkreises. Der Hintergrund: Finanzschwache Familien waren bisher auch schon von Kita-Gebühren befreit – damit die Kommunen die Kosten für diese Fälle nicht allein zu tragen hatten, griff der Landkreis ihnen unter diese Arme. Unter dem Begriff der wirtschaftlichen Jugendhilfe erfolgt auch eine Finanzierung von Krippenplätzen für finanzschwache Familien. 2017 lagen rund 890 000 Euro in diesem Finanztopf, 2018 sind 976 000 Euro.

Nun kommt die Gebührenfreiheit für Eltern, bei der das Land Kita-Kosten verstärkt übernimmt, wenn womöglich auch nicht auskömmlich. Jedenfalls werden Mittel aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Landkreises frei – und sie sollen nach dem Willen der Kreispolitik weiterhin in die Betreuung von Kindern gesteckt werden.

Mit dem Topf soll auch, das hat der Ausschuss ebenfalls mehrheitlich befürwortet, eine kostenfreie Betreuung von bis zu acht Stunden täglich durch eine Tagesmutter sichergestellt werden – auch wenn freie Kita-Plätze noch in einer Kommune vorhanden sind. In diesem Fall zahlt das Land nämlich nichts.

Es gebe Gründe, die für eine Tagespflege und gegen einen Kita-Besuch sprechen würden, erklärt Jugendamtsleiterin Brigitte Lindenthal – „beispielsweise medizinische“. In einigen Fällen seien auch die angebotenen Betreuungszeiten nicht mit den benötigten vereinbar.

Also alles gut? Nicht aus Sicht von einigen SPD-Mitgliedern, aus deren Reihen eigentlich der Vorschlag stammt, dass die Mittel aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe an die Kommunen fließen. So kommt es auch, dass Jakob Blankenburg bei der Abstimmung zur Finanzregelung mit Nein stimmt. Ihn stört, dass aus dem Finanztopf auch die Kindertagespflege finanziert werden soll, was die Sozialdemokraten so nicht vorgeschlagen haben. Der Landkreis müsste dafür zusätzliches Geld bereitstellen, findet Blankeburg.

Von Norman Reuter