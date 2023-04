Feuerwehr-Kräften stoßen auf Schlangenterrarien

Von: Norman Reuter

In Bad Bodenteich sind Feuerwehrkräfte im Einsatz. (Symbolbild) © David Ebener/dpa

Rauchentwicklung am frühen Montagabend, 3. April, in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bodenteich: Einsatzkräfte aus fünf Wehren eilten gegen 18.15 Uhr an die Königsberger Straße, retteten aus der verqualmten Wohnung vier Katzen. „Beim Einsatz wurden auch Terrarien mit Schlangen entdeckt“, sagte Annkathrin Sander, Pressewartin der Feuerwehr der Samtgemeinde Aue, im Gespräch mit der AZ. Aus diesem Grund sei ein Veterinär eingeschaltet worden.

Bad Bodenteich – Die Mieterin hat sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung befunden. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig eigenständig ihre Wohnungen verlassen, erklärt Sander. Aufgefallen war der Brand durch den Alarm einer Rauchmeldeanlage sowie Qualm, der aus den Fenstern entwich.

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Der Einsatz läuft noch. Besatzungen der Wehren Bodenteich, Langenbrügge, Reinstorf, Lüder sowie die Drehleiter aus Wittingen waren vor Ort.