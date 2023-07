Feuerwehr-Einsatz: Schon wieder brennt zwischen Hanstedt II und Mehre ein Getreideacker

Von: Mike Höpfner

Zwischen Hanstedt II und Mehre hat ein Getreideacker gebrannt, es ist bereits das zweite Mal an diesem Wochenende. © Reuter

Zu einem Brand auf einem Getreideacker zwischen Hanstedt II und Mehre mussten Einsatzkräfte am heutigen Sonntag ausrücken. Bereits am Samstag stand in dem Gebiet ein Stoppelfeld in Flammen.

Uelzen/Hanstedt II/Mehre - Auf einer Fläche von etwa 300x100 Metern ist ein Stoppelfeld abgebrannt. Vor allem Heuballen standen noch in Flammen.

Der Brand ist auch auf ein benachbartes Feld übergesprungen, hier brannten ebenfalls Heuballen ab. Die Feuerwehren aus Uelzen und Hanstedt II sind im Einsatz sowie mehrere Landwirte, die mit Maschinen die Erde umpflügen, um Brandschneisen zu schaffen. Vorwiegend geht es darum, Wasser ranzubringen. Dazu wird eine Beregnungsleitung genutzt.

Bereits am Samstag hat es in dem Gebiet gebrannt. Die Feuerwehren Uelzen, Hanstedt II und Groß Liedern wurden um 14.21 Uhr mit dem Alarmstichwort »Waldbrand 2 - Stoppelfeldbrand« zu einem Feld zwischen den Ortschaften Mehre und Hanstedt II alarmiert. Dies teilte die Freiwillige Feuerwehr Uelzen am Samstag mit.

Bereits am Samstag sind zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Brand eines Stoppelfeldes ausgerückt. Es handelte sich jedoch um einen anderen Acker. © Freiwillige Feuerwehr Uelzen

Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hatte das Feuer bereits eine Fläche von 300 m² Stoppelfeld und 300 m² Getreidebestand erfasst.



Vor Ort hatten die anwesenden Landwirte mit ihren Maschinen das Feuer auf dem Stoppelfeld zunächst durch Umpflügen an einer weiteren Ausbreitung hindern können. Durch die rasante Brandausbreitung war jedoch auch schon ein Teil des noch stehenden Getreides in Brand geraten. Durch den Einsatz von zwei Tanklöschfahrzeugen konnten auch diese Flammen schnell bekämpft werden. Weitere Glutnester auf dem Stoppelfeld wurden in der Folge ebenfalls vollständig abgelöscht. Mit insgesamt sieben Fahrzeugen waren die Feuerwehren Uelzen, Hanstedt II und Groß Liedern im Einsatz.