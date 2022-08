Feuerwehr-Einsatz am neuen Kreishaus in Uelzen

Von: Norman Reuter

Teilen

Feuerwehr-Einsatz am neuen Kreishaus. © Reuter

Gegen 22.15 Uhr schrillen die Sirenen. Die Uelzener Feuerwehr muss am heutigen Dienstagabend zum neuen Kreishaus ausrücken. Dort hat eine Brandmelde-Anlage ausgelöst.

Uelzen - Mit mehren Fahrzeugen ist die Uelzener Feuerwehr heute Abend zum neuen Kreishaus an der Eschemannstraße in Uelzen ausgerückt Wie Einsatzleiter Jürgen Kaune vor Ort berichtet, habe ein Brandmelder vor dem Büro des Landrates ausgelöst. Ein Brand wurde aber nicht festgestellt., so Kaune. Die Ursache für den Alarm blieb damit unklar.

Das neue Kreishaus wurde erst vor wenigen Tagen in Betrieb genommen. Die Feuerwehr hatte ihre Mühe, ins Gebäude zukommen. Das chipgesteuerte Türensystem bereitete laut Kaune Schwierigkeiten. Er holte Ersatzschlüssel aus der Leitstelle.

Gegen 22.45 Uhr konnte die Wehr abrücken.