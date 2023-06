Feuer im Uelzener Amtsgericht: 33-Jähriger im Visier

Polizei durchsucht Wohnung

Ein Mann hat im Amtsgericht Uelzen einen Plastikbeutel mit Klamotten angezündet. Dabei benutzte er Brandbeschleuniger

Von Norman Reuter

Untersuchungen haben ergeben: Beim Legen des Feuers am Mittwochmorgen im Uelzener Amtsgericht hat der Täter Brandbeschleuniger eingesetzt. Das berichtet die Polizei auf Anfrage. Aus diesem Grund wiegt der Tatvorwurf inzwischen schwerer.

Uelzen – „Wir ermitteln nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung“, sagt Polizeisprecher Kai Richter. Die Polizei hat einen Verdacht, wer für die Tat verantwortlich sein könnte: Nach Auswertung von Kamera-Aufnahmen aus dem Gericht sowie nach Hinweisen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen 33-Jährigen aus Uelzen handelt, der bereits wegen Vandalismus und Diebstahl aufgefallen ist.

Die Polizei hat am Donnerstag seine Wohnung durchsucht. „Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss umgesetzt und den Mann auch mitgenommen“, sagt Kai Richter. Der 33-Jährige lasse sich anwaltschaftlich vertreten. Von ihm wurden Fingerabdrücke genommen und Aufnahmen gemacht – im Fachjargon wird davon gesprochen, dass er erkennungsdienstlich behandelt wurde.



Weil Haftgründe nicht vorlagen, sei er anschließend entlassen worden. „Es hat eine Gefährder-Ansprache gegeben“, so Richter.



Die Polizei sucht im Zusammenhang mit der versuchten schweren Brandstiftung einen möglichen Zeugen, der sich zum Tatzeitpunkt im Gericht aufhielt und womöglich sachdienliche Hinweise gegeben. Bekannt ist, dass der Täter gegen 9.30 Uhr das Gericht mit einem Plastikbeutel, in dem sich Klamotten befanden, betrat, diesen mittig auf den Teppichboden legte und anzündete. Dabei hat er nach den Untersuchungen Brandbeschleuniger benutzt.



Mitarbeiter der Wachtmeisterei konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, der Täter konnte mit einem Auto flüchten.



Der Vorfall am Mittwoch ereignete sich gerade einmal vier Monate, nachdem ein bisher Unbekannter bei Nacht Gas in die Tiefgarage des Gerichtes einleitete, um – davon geht die Polizei aus – eine Explosion herbeizuführen. Dazu bohrte er eigens ein Loch in das Tiefgaragentor, brachte einen Schlauch und eine Propangasflasche mit. Die Installation war am nächsten Morgen entdeckt worden. Das Landes-Justizministerium sprach seinerzeit auf AZ-Nachfrage von einem außergewöhnlichen Fall in Niedersachsen.





Dass es zwischen der versuchten schweren Brandstiftung jetzt und dem eingeleiteten Gas im Februar einen Zusammenhang geben könnte, davon geht die Polizei nicht aus. „Das ist eher nicht der Fall“, so Polizeisprecher Kai Richter. Er berichtet, dass die Abteilung „Staatsschutz“ der Polizei-Inspektion Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen, die auch Kräfte in der Hansestadt stationiert hat, sich um diese Tat kümmert. Wie Richter sagt, gebe es auch hier Video-Aufnahmen von der Tat. Die Ermittlungen dauerten an.