Feuer im Amtsgericht Uelzen: Unbekannter zündet Beutel mit Kleidung an

Ein unbekannter Mann hat im Amtsgericht Uelzen einen Plastikbeutel mit Klamotten angezündet und ist im Anschluss geflüchtet.

Die Beschäftigten des Uelzener Amtsgericht kommen nicht zur Ruhe. Nachdem ein Unbekannter im Februar Gas in die Tiefgarage des Gerichts leitete, um eine Explosion herbei zuführen, ist am Dienstagmorgen nun ein Mann ins Gebäude gekommen, der einen mitgebrachten Plastikbeutel mit Klamotten anzündete.

Uelzen – Wie die Polizei mitteilt, habe er den Beutel mittig im Raum auf dem Teppichboden abgelegt und ihn dann in Brand gesetzt. Die Bediensteten der Wachtmeisterei griffen ein, löschten das Feuer.

Für die Polizei stellt das eine versuchte Brandstiftung dar. Dem Mann gelang die Flucht. Er sei mit einem Pkw davon gefahren, so die Polizei. Und: Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw seien ohne Erfolg geblieben.

Die Polizei hat aber jemanden in Verdacht, der für die Tat verantwortlich sein könnte. Nach der Auswertung von Kamera-Aufnahmen sowie nach Hinweise könne es sich bei ihm um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann aus Uelzen handeln, der in der jüngsten Vergangenheit mehrfach durch Diebstähle oder Vandalismus in Erscheinung getreten sei. Nähere Angaben macht die Polizei nicht.

Sie sucht aber nach aber einem weiteren möglichen Zeugen, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls als Passant im Eingangsbereich aufhielt und Beobachtungen machte. Er möge sich mit der Polizei unter (0581) 93 00 in Verbindung setzen. Werktags ist das Uelzener Amtsgericht Arbeitsstätte von etwa 60 Männern und Frauen. Nach Angaben der Polizei ist bei der versuchten Brandstiftung niemand verletzt worden.