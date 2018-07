Feldbrände im Landkreis

Drögenottorf. Zu einem Stoppelfeldbrand bei Drögennottorf wurden die örtliche Feuerwehr sowie die Wehren aus Römstedt, Bad Bevensen, Himbergen, Altenmedingen und Groß Thondorf gerufen.

Rund acht Hektar Feld brannten ab, bevor das Feuer von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht wurde.

Veerßen. Drei Brände in vier Tagen: Nach Donnerstag und Freitag brannte auch am Sonntag wieder ein Feld bei Veerßen – diesmal an der Straße Richtung Hansen. Die Landwirte konnten das Feuer allerdings durch ihr schnelles Eingreifen zügig eindämmen, sodass die Feuerwehren nur noch Nachlöscharbeiten zu leisten hatten.

Südgellersen. Im Nachbarlandkreis Lüneburg löste eine in Brand geratene Strohpresse bei Südgellersen am Samstagnachmittag Alarm aus. Das Feuer breitete sich rasant aus und setzte knapp einen Hektar Stroh in Brand. Der Landwirt konnte die brennende Ballenpresse noch auf ein benachbartes Rübenfeld ziehen und verhinderte so das Übergreifen des Feuers auf seinen Trecker und weitere Teile des Feldes. Mit Hilfe eines mit Wasser gefüllten Güllefasses, welches von benachbarten Landwirten zur Verfügung gestellt wurde, konnten die Feuerwehren den Flächenbrand rasch eindämmen. Die angrenzende Kreisstraße 20 wurde für die Löscharbeiten teilweise gesperrt, da es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Uelzen. Am Freitag gegen 15.30 Uhr wird am Ilmenauufer in Uelzen ein 19-jähriger junger Mann von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der junge Mann diverse Betäubungsmittel, unter anderem Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten und Kokain, bei sich führt. Weiterhin finden die Beamten bei ihm einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Den jungen Mann, der der Polizei nicht unbekannt ist, erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.