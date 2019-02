FDP-Kreischef: "Zu viele Vorgaben"

Groß Hesebeck – Ende Mai wählen Kreisbewohner den Landrat, zwei Bürgermeister und das Europa-Parlament. Für die hiesige FDP treten an: Christian Teppe für Brüssel und Léonard Hyfing für den Landratsposten.

Die Uelzener Liberalen sind sich an diesem Abend weitestgehend einig, was die Arbeit der FDP auf Landes- und Bundesebene betrifft.

Stärker als bisher müsse sich die Partei mit ihrer Politik Gehör verschaffen, und allzu oft dränge sich auch der Eindruck auf, die FDP sei mit Christian Lindner eine Ein-Mann-Show. Auf Kreisebene wollen sich die Uelzener Liberalen so etwas nicht nachsagen lassen: Mit Ideen will man im Gespräch bleiben und Flagge zeigen.

Sodann dienen der Parteitag und eine sich anschließende Kreismitgliederversammlung im Gasthaus „Schmidt“ in Groß Hesebeck dazu, Anträge zu diskutieren sowie Kandidaten für die anstehenden Wahlen zu nominieren und vorzustellen. Als Erstes spricht Christian Teppe, einst starker Mann der Uelzener CDU und seit einigen Jahren Mitglied der Kreis-FDP.

Er will als Uelzener Bewerber ins Europa-Parlament einziehen, das am 26. Mai gewählt wird. Auf der Bundesliste der Liberalen für die Europa-Wahl steht er auf Platz 142. „Letztlich geht es aber vor allem darum, ein europapolitisches Gesicht aus der Region zu haben“, sagt FDP-Kreisvorsitzender Léonard Hyfing.

Teppe selbst ist an diesem Abend beruflich verhindert, kann also nicht wie angekündigt über die Ideen der FDP zu Europa reden. Damit geht´s weiter in der Tagesordnung, in der es dann um einen Antrag aus dem Kreisvorstand geht. Uelzen und Suderburg sollen fusionieren.

„Der Hochschulstandort Suderburg könnte als Teil der Hansestadt Uelzen eine erhebliche Stärkung erfahren“, lesen die Liberalen in einem Diskussionspapier. Hyfing sagt, der Antrag sei ein Einstieg in Gespräche zum Thema. Die Liberalen unterstützen die Idee der Fusion und sie unterstützen den Kreisvorsitzenden bei seiner Kandidatur für den Landratsposten.

30 Minuten spricht der 32-jährige Hyfing zunächst. Er hat dafür einen Werkzeugkasten mitgebracht. Mit vielen Fächern für Ideen zu unterschiedlichen Bereichen. Er sagt, was sich ändern muss. Die Schulpolitik im Landkreis zum Beispiel. Hyfing ärgert sich über lange Verwaltungsverfahren wie beim Ausweisen neuer Windenergieflächen, und erklärt, allzu oft würden den Gemeinden und Samtgemeinden Vorgaben von übergeordneten Behörden gemacht. Der Freiheitsgedanke der Liberalen bricht hier durch.

Es könne auch nicht sein, dass der Landkreis Geld auf die hohe Kante lege, und die Kommunen finanziell nur schwer Luft bekommen würden. Letztlich sei er der Mann, der den Werkzeugkasten mit den Ideen tragen wolle. Die Liberalen nominieren ihnen als Landratskandidaten – einstimmig.

VON NORMAN REUTER