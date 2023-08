Falsche Atteste: Uelzener Kinderarzt Dr. Günther Riedl akzeptiert Verurteilung

Von: Lars Becker

Ähnliche Masken-Atteste wie dieses stellte Dr. Günther Riedl für Kinder wie Erwachsene aus – ohne körperliche Untersuchung. Am Dienstag endete der Prozess gegen ihn. © Imago

Der Kinderarzt Dr. Günther Riedl aus Uelzen ist am Dienstag vom Amtsgericht Uelzen im Zusammenhang mit Attesten zur Befreiung von der Maskenpflicht während der Corona-Pandemie erneut schuldig gesprochen worden.

Uelzen – Wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 26 Fällen wurde er zu einer vorbehaltenen Gesamtgeldstrafe von 4500 Euro (90 Tagessätze zu je 50 Euro) verurteilt. Diese muss er nur zahlen, wenn er innerhalb der Bewährungszeit von 18 Monaten erneut straffällig wird. Zudem erhielt Riedl, der nicht mehr als niedergelassener Arzt tätig ist, eine Verwarnung.



Die Kosten des langwierigen Verfahrens, das mit Riedls Einspruch gegen einen Strafbefehl begonnen hatte, nach einem ersten Urteil am Amtsgericht Uelzen (8400 Euro Geldstrafe) in der Sprungrevision ans Oberlandesgericht Celle führte und von dort zurück ans Amtsgericht verwiesen wurde, teilen sich der Verurteilte und die Staatskasse zur Hälfte. Strafrichterin Dr. Claudia Hagemann entsprach mit ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft, Dr. Riedl stimmte zu.

So lief der Prozesstag in Uelzen

„Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gott sei Dank. Und ich bin dankbar für Ihr Entgegenkommen und ein annehmbares Urteil.“ Dr. Günther Riedl ist die Erleichterung gestern Mittag in Saal 1 des Amtsgerichts Uelzen ins Gesicht geschrieben.

Der Kinderarzt aus Uelzen hat soeben seine Verurteilung wegen des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse in 26 Fällen akzeptiert. Und weil auch Sven Vonderberg, Erster Staatsanwalt aus Lüneburg, den Verzicht seiner Behörde auf Rechtsmittel erklärt, ist das Urteil gegen den 70-Jährigen, der diesmal auf juristischen Beistand durch Maik Hieke verzichtet, sofort rechtskräftig.



Vierseitige Erklärung verlesen

Wie schon bei seiner ersten Verurteilung in Uelzen am 26. April 2022 ist Dr. Günther Riedl sehr gut vorbereitet. Er verliest eine vierseitige Erklärung, in der er Beweggründe und Rechtsauffassung wiederholt: Mit den Attesten zur Befreiung von der Corona-Maskenpflicht habe er Kinder wie Erwachsene schützen wollen. 30 Fälle zu Personen aus ganz Deutschland sind ursprünglich angeklagt gewesen, vier werden eingestellt – drei davon gestern.

All diese Menschen waren zuvor keine Patienten des Uelzeners, sie alle wurden nicht körperlich untersucht. Aber genau dieser Umstand geht nicht aus den Bescheinigungen hervor, die Riedl nach telefonischem oder E-Mail-Kontakt ausgestellt hat.



Großer Papierberg auf dem Richtertisch

Diese Atteste werden Stück für Stück in die Hauptverhandlung eingeführt und auf ihren Wortlaut und ihre Überschrift hin unter die Lupe genommen, verglichen und bewertet. Der Papierberg auf dem Richtertisch umfasst fast 30 Fallakten und dazu noch ein Sonderheft.

Unterm Strich kommt das Gericht zur identischen Einschätzung wie 2022: Ja, es handelte sich zweifelsfrei um Gesundheitszeugnisse. Ja, diese waren unrichtig ausgestellt – also ohne einen Verweis darauf, dass ihnen keine körperliche Untersuchungen zugrunde lagen. Und ja: Wer ein solches Attest in der Tasche hatte, wollte es auch einsetzen.

Private Aushebelung einer gesetzlichen Regelung

Dass Günther Riedls Überzeugung, Mund-Nasen-Bedeckungen seien eher schädlich als förderlich, im Nachhinein stimmig sein könnte, will niemand bestreiten. „Heute hat man Erkenntnisse, die man damals noch nicht hatte. So ist das in Ausnahme- und Krisensituationen. Dann sind Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen“, erläutert Richterin Dr. Claudia Hagemann in der Urteilsbegründung, die ebenso ausführlich ausfällt wie das Plädoyer von Staatsanwalt Vonderberg und die letzten Worte von Riedl selbst.

Vonderberg sagt: „Mein Eindruck ist der gleiche wie letztes Mal, dass Sie eine gute Überzeugung vertreten haben. In der Sache streiten wir uns auch nicht, aber wir vertreten eine andere Rechtsauffassung.“ Jeder wisse, dass es schwerer sei, durch eine Maske zu atmen. Trotzdem habe der Gesetzgeber gesagt, dass man dies tun müsse. „Sie haben jedem bescheinigt, der Sie darum gebeten hat, dass er das Gesetz gar nicht einhalten muss. Das ist die private Aushebelung einer gesetzlichen Regelung.“

„Drei Jahre lang verfolgt und kriminalisiert worden“

Richterin Dr. Hagemann stimmt dem per Urteil zu. Für Dr. Günther Riedl spreche bei der Strafzumessung allerdings der enorm lange Verfahrenszeitraum, sein Geständnis, der Teilerfolg im Verfahren über die Sprungrevision und auch, dass er nicht vorbestraft sei. „Und gefühlt ist die Corona-Situation Vergangenheit“, so die Richterin.



Für den Verurteilten enden Jahre der Vorwürfe und Verfahren. Er sagt: „Vorher war ich unbescholten und wurde für meine Tätigkeit gelobt. Jetzt bin ich drei Jahre lang verfolgt und kriminalisiert worden. Dabei war ich zur Hilfeleistung verpflichtet.“