Fallschirmspringer und Bomben-Entschärfer: 7000 Besucher bei Uelzener Bundespolizei

Von: Norman Reuter

Der Schutzanzug der Bomben-Entschärfer wiegt gut 45 Kilogramm. © Oliver Huchthausen

Die Bundespolizei-Abteilung am Hainberg feiert Geburtstag. Vor 60 Jahren ist der Standort aufgebaut worden. Bei einem Tag der offenen Tür gewähren die Polizisten Einblicke in ihre Aufgaben und Arbeit. Dabei landen auch GSG-9-Kräfte mit Fallschirmen auf dem Gelände.



Uelzen – Damit hatten selbst die größten Optimisten nicht gerechnet: Der Tag der offenen Tür hat am vergangenen Sonnabend weit über 7000 Besucher zum Gelände der Bundesbereitschaftspolizei am Hainberg gelockt, sodass sämtliche Parkplätze bereits vor der Mittagszeit hoffnungslos überfüllt waren.

Seitdem am 5. Oktober 1963 die ersten Einheiten des Bundesgrenzschutzes (BGS) in den damals neu gebauten Standort Uelzen-Hainberg einmarschiert waren, haben sich Erscheinungsbild und Auftrag in den folgenden 60 Jahren grundlegend gewandelt – vom reinen Grenzschutz hin zu einer modernen Bundespolizei mit vielfältigem Aufgabenbereich.



Im vollen Lauf ist der Diensthund ins „Fluchtfahrzeug“ gesprungen – die Besucher staunten. © Oliver Huchthausen

Die beteiligten Einheiten präsentierten den Besuchern nicht nur ihre teils hochspeziellen Fahrzeuge und Ausrüstungen, sondern zeigten auch anhand zahlreicher Vorführungen, wie ihre Arbeit im realen Einsatzfall aussieht. So zum Beispiel die Entschärfereinheit aus Bremen, zuständig für das Entschärfen von unkonventionellen Spreng- und Brandsätzen. Ausgestattet mit dem fahrbaren Aufklärungsroboter „Telemax“ und einem 45 Kilogramm schweren Schutzanzug, ähnelte die Demonstration durchaus einer Expedition in fernen Welten.

Wie akribisch Polizeiarbeit sein kann, erlebte Familie Löprich aus Oetzen im Zelt des kriminaltechnischen Dienstes: Die Söhne Kalle, Kaju und Keke untersuchten die eigenen Fingerabdrücke anhand unterschiedlicher, typischer Linienmuster. Actionlastig wurde es bei der Diensthunde-Vorführung: Beeindruckend, wie ein ausgebildeter Schäferhund in vollem Lauf durch ein geöffnetes Autofenster springt, um einen flüchtigen Verbrecher zu packen.



Wer es mit den Jungs der Beweisführungs- und Festnahmeeinheit (BFE) zu tun bekommt, steht ganz eindeutig auf der falschen Seite des Gesetzes. Die bis in die letzte Faser ihres Körpers austrainierten Spezialkräfte demonstrierten unterschiedliche Nahkampftechniken, die im Bedarfsfall bei gewalttätig verlaufenden Großveranstaltungen zum Einsatz kommen. Mit Spannung erwartet wurde auch der Fallschirmsprung. Trotz des teilweise recht böigen Windes landeten drei Fallschirmspringer der GSG 9 zielsicher auf dem großen Sportplatz.

Wer bei der GSG 9 Fallschirmspringer ist, muss jährlich 70 bis 100 Sprünge vorweisen. Aus einer Höhe von bis zu 4000 Metern erreicht man bereits nach zehn Sekunden eine Fallgeschwindigkeit von 220 Stundenkilometer. © Oliver Huchthausen

Fazit: Der Bundesbereitschaftspolizei Uelzen war es gelungen, den Besuchern einen intensiven und detaillierten Einblick in ihre Arbeit zu bieten – vielleicht mag das für einige der jüngeren Gäste auch Anlass gewesen sein, sich für eine Karriere bei der Bundespolizei zu entscheiden.