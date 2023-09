Fahrzeuge kollidieren frontal auf B 71: Beide Fahrer versterben noch vor Ort

Von: Michael Koch

Teilen

Polizei, mehrere Ortsfeuerwehren sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Erneut hat es einen schweren Verkehrsunfall im Kreis Lüchow-Dannenberg gegeben. Auf der Bundesstraße 71 kollidierten zwei Fahrzeuge frontal miteinander – für die Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

pm Lüchow-Dannenberg - Clenze - Spithal/Winterweyhe – Der Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstag, 12. September, gegen 20.30 Uhr auf der B 71 zwischen Spithal und Winterweyhe. Laut Polizei war ein 23 Jahre alter Fahrer mit seinem BMW Richtung Winterweyhe unterwegs.

Im Verlauf einer Rechtskurve fuhr der Mann aus der Region aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fiat eines 78-jährigen Mannes aus der Region. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzegue komplett zerstört. Es ist bereits der zweite schwere Verkehrsunfall im Kreis Lüchow-Dannenberg innerhal kurzer Zeit.

Der Fiat überschlug sich und kam in Fahrtrichtung rechtsseitig im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der BMW wurde ebenfalls in den Grünstreifen katapultiert. Beide Fahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro.

Polizei, mehrere Ortsfeuerwehren sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Parallel wurden das Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorger alarmiert. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde neben der Drohne der Polizei auch ein Gutachter eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.