Jugendliche zeigen Eigeninitiative: Ein Fahrrad-Parcours am O-See?

Eine Art Fahrradparcours haben Jugendliche in Eigenregie am O-See errichtet. Stadt und Post SV Uelzen wollen der Gruppe beim Betrieb und Ausbau unter die Arme greifen.

sts Uelzen-Oldenstadt. Die Aufwertung des Oldenstädter Sees und seiner Nebenanlagen steht kurz bevor. Eine weitere Anlage, die vor allem junge Leute anlocken könnte, könnte ebenfalls bald in nächster Nähe zum O-See entstehen.

Eine Gruppe Jugendlicher hat dort, nahe des Parkplatzes Zum See, eine Art Cross-Parcours für Fahrräder errichtet. „Das ist ein tolles Beispiel für Eigen-Engagement“, findet Stadtbaurat Karsten Scheele-Krogull. „Das würden wir gerne unterstützen.“

Deswegen ist die Hansestadt dazu bereit, die stadteigene Fläche zur Verfügung zu stellen und zudem die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, die beim Bau eines solchen Parcours nötig würden, zu finanzieren. „Wir reden hier immerhin von einer fünfstelligen Summe“, sagt Scheele-Krogull, der das Gespräch mit den Jugendlichen suchte und seither mit ihnen in Kontakt steht.

Doch so einfach ist das Vorhaben nicht. „Es geht hier vor allem um Versicherungsfragen“, erklärt der Stadtbaurat. Die Stadt wolle nicht als Betreiber der Anlage auftreten, die Nutzer müssen allerdings versicherungstechnisch abgesichert sein. Deswegen stehe man momentan in Gesprächen mit dem Post SV Uelzen. Dieser, so Scheele-Krogull, könnte als Betreiber der Anlage auftreten. Für den Versicherungsschutz wäre über den Verein gesorgt.

Auch dort ist man von dem Projekt grundsätzlich begeistert. „Wir finden, das ist eine tolle Sache“, sagt Hauptsportwart Tim Knöchelmann. Doch im Moment sei die Umsetzung leider, wie er betont, ins Stocken geraten. Hauptverantwortlich auch hierfür: versicherungstechnische Aufgabenstellungen. „Bei uns im Verein fehlt für eine solche Anlage die Expertise“, sagt Knöchelmann. Die aber sei nötig, um zum einen den Ausbau des Parcours – auch im Hinblick auf die Sicherheit der Nutzer – korrekt zu bewerkstelligen und diese zum anderen dann auch entsprechend zu pflegen. Auch der Kreissportbund (KSB) wurde deshalb in die Gespräche miteinbezogen. Doch: „Weder wir, noch die Stadt oder KSB können das momentan leisten.“

Ein weiteres Problem: Die Anlage wäre frei für die Öffentlichkeit zugänglich, auch abseits eventueller Trainingszeiten. „Wir können da nicht die ganze Zeit ein Auge drauf haben“, sagt Knöchelmann. Eine Umzäunung des Geländes komme nach seinem derzeitigen Wissens-Stand nicht in Frage. Und sowieso: „Den Jugendlichen wäre es lieber, wenn sie die Anlage auch ohne und außerhalb eines möglichen Trainingsbetriebs nutzen könnten.“

Ganz abschreiben wollen die Beteiligten das Projekt trotz der Widrigkeiten aber noch lange nicht. Mögliche Lösungen sollen in einem weiteren Gesprächstermin mit dem Post SV, der Hansestadt, den Jugendlichen und dem KSB besprochen werden. „Dabei werden auch die Themen Expertise sowie Kontrollen behandelt“, sagt Scheele-Krogull.