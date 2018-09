Fahrbahnauskunft der metronom Eisenbahngesellschaft nach Brand an Strecke Uelzen-Lüneburg-Hamburg

+++ Ankündigung für Montag, den 01.10. / Einschränkungen im Bahnverkehr +++

Uelzen/Lüneburg/Hamburg. Die metronom Eisenbahngesellschaft teilt am Sonntagabend mit, dass die Reparaturarbeiten an der Strecke RE3 / RB 31 (Uelzen-Lüneburg-Hamburg) noch weiter andauern. Es kann also am Montag, den 01.10. weiterhin zu Einschränkungen auf der Strecke kommen.