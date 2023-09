Fahrtausfälle im Landkreis: Ex-Fahrer erheben schwere Vorwürfe gegen die RBB

Sprecherin weist Kritik als „haltlos“ zurück

+ © Becker, Lars Die RBB-Busflotte für den Landkreis Uelzen ist mit 72 eigenen Fahrzeugen groß – hier ein Depot in Groß Thondorf. Die Personaldecke indes hat in den letzten Jahren arg gelitten. Daher kommt es immer wieder zu Fahrtausfällen. © Becker, Lars

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In der Debatte um Fahrtausfälle der RBB hat die Deutsche Bahn jetzt Vorwürfe ehemaliger Fahrer zurückgewiesen: Es gehe nicht darum, Lohnkosten sparen zu wollen, vielmehr sei vor allem der Personalmangel Schuld an der Situation.

Was ist nur bei der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) los, die vom Landkreis Uelzen als Träger der Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Busverkehr beauftragt ist? Diese Frage stellen sich nicht nur wiederholt die Kreisverwaltung und die politischen Mandatsträger, sondern auch immer mehr Eltern, deren Kinder angesichts kurzfristiger Personalausfälle bei der RBB nicht zuverlässig zur Schule oder mittags zurück nach Hause fahren können (AZ berichtete).



Nachdem Landrat Dr. Heiko Blume bereits am Donnerstag auf eine Anfrage der Redaktion reagiert, die Leistung der RBB als „schlecht“ und einen vorgelegten Notfahrplan als „nicht akzeptabel“ bezeichnet hatte, hat nun auch die Deutsche Bahn reagiert. Aus dem Regionalbüro Hamburg wurde ein Fragenkatalog der AZ zur Situation bei der RBB, einer Bahn-Tochter, beantwortet.



Was sagt die DB zu schweren Vorwürfen, die ehemalige RBB-Fahrer in Briefen an die AZ erheben? Sie sprechen von einer „systematischen Entsorgung“ langgedienter Fahrer und auch davon, dass Subunternehmer gezielt „kaputt gemacht“ worden seien. Es habe gar Anweisungen gegeben, keine Leistungen mehr an bestimmte Busunternehmen zu vergeben. Und es gehe vor allem darum, Lohnkosten zu sparen.



Die Sprecherin erklärt dazu knapp: „Die Kritik aus den Ihnen vorliegenden Schreiben können wir nicht nachvollziehen. Sie ist haltlos. Busleistungen werden und müssen grundsätzlich nach den geltenden Ausschreibungsregularien erfolgen.“



Wie viele andere Unternehmen auch sei die DB-Tochter RBB vom Fachkräftemangel betroffen. „Leider ist die Zahl der einsatzfähigen Fahrerinnen und Fahrer deutlich gesunken. Es gab Abwanderung von Busfahrern in andere Branchen und auch der demografische Wandel hat dazu beigetragen, dass die Personaldecke immer dünner geworden ist. RBB sieht sich aufgrund der sehr engen Personaldecke aktuell gezwungen, den Fahrplan zu reduzieren und Verbindungen zu streichen“, so die Sprecherin. Nur so könne man den Fahrgästen einen vorübergehenden verlässlichen Fahrplan anbieten, heißt es. Zumindest das steht aber mit Blick auf kurzfristige Ausfälle von Dienstag bis Freitag in Frage.



Die Bahnsprecherin erklärt, dass „zusätzlich leider ein regionaler Partner aus Uelzen seinen Vertrag mit uns gekündigt“ habe. „Weiterhin haben wir mehrere Ausschreibungen über die Landesgrenzen hinaus für Busleistungen vorgenommen. Leider ohne Erfolg, da auch andere Busunternehmen unter Fachkräftemangel leiden.“



Man sei im intensiven Austausch mit dem Landkreis Uelzen, um Lösungen für eine Verlässlichkeit herzustellen. „Alle davon Betroffenen bitten wir um Verständnis und Entschuldigung. Unser Anspruch ist es, unseren Fahrgästen einen verlässlichen Busverkehr zu bieten und wir arbeiten unter Hochdruck daran, schnellstmöglich zum Regelfahrplan zurückzukehren.“



Die Regionalbus Braunschweig GmbH habe „Rekrutierungsanstrengungen deutlich verstärkt und verschiedene Ausbildungsoffensiven gestartet. „So werden derzeit neue Fahrer ausgebildet und nach Abschluss umgehend eingesetzt“, teilt die DB mit. Das war vom Uelzener Niederlassungsleiter Alexander Siems auch schon Ende Juni gegenüber der Kreispolitik kommuniziert worden – was geblieben ist, sind Ausfälle.



RBB beschäftigt nach Unternehmensangaben am Standort Uelzen 79 Mitarbeiter und hat 72 eigene Busse im Einsatz, wie es heißt.



Die Frage, wie die Situation in den anderen Regionen sei, die von der RBB bedient werden, bleibt unbeantwortet. Allerdings hatte Landrat Blume mehrfach darauf verwiesen, im Dialog mit anderen Landkreisen zu stehen. Er hatte schon angekündigt, persönlich bei der DB Regio Nord AG in Hamburg vorstellig werden zu wollen, um mehr Druck zu machen.