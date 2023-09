Etat-Entwurf 2024 für Uelzen liegt 18,5 Millionen Euro in den Miesen

Von: Lars Becker

Eitel Sonnenschein herrscht im Uelzener Rathaus mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2024 nicht: Das erwartete Defizit fällt mit 18,5 Millionen Euro stattlich aus. © Lars Becker

Stadtkämmerer Dr. Florian Ebeling hat den Haushaltsplanentwurf für 2024 vorgestellt. Der Etat weist ein Defizit von 18,5 Millionen Euro aus – vor allem deshalb, weil sich die Gewerbesteuereinnahmen mutmaßlich normalisieren.

Uelzen – Steigende Aufwendungen bei sinkenden Erträgen: Stadtkämmerer Dr. Florian Ebeling („Genau das ist das Problem!“) hat am Montag im Verwaltungsausschuss der Hansestadt Uelzen einen Haushaltsplanentwurf für 2024 eingebracht, der ein Minus von etwas mehr als 18,5 Millionen Euro annimmt.

Kalkulierten Einnahmen von 73,5 Millionen Euro stehen Ausgaben von 92,1 Millionen Euro gegenüber. „Das ist ein deutlich schlechter Haushalt nach guten Jahren. Ein Stück weit können wir das abpuffern, weil wir Liquidität mitbringen. Das laufende Geschäft kriegen wir bezahlt. Aber alle Investitionen müssen nach derzeitigem Stand über Kredite bezahlt werden – zum ersten Mal seit neun Jahren“, erläuterte Ebeling im AZ-Gespräch.



Minus kommt nicht überraschend

Ins Kontor schlage vor allem der erwartete Rückgang der Gewerbesteuer – Haupteinnahmequelle der Stadt – auf 24 Millionen Euro und damit auf ein Niveau, das für ein Mittelzentrum wie Uelzen mit seiner krisenresistenten Lebensmittelindustrie absolut in Ordnung sei (2023: 34,7 Millionen Euro). „Das kann sich zwar zum Guten verändern, aber die Orientierungsdaten, die wir haben, zeigen das nicht an“, so der Kämmerer.



Ebeling betonte, dass das jetzt auf 18,5 Millionen Euro taxierte Minus die Verwaltung und Politik nicht überraschend treffe. In der mittelfristigen Finanzplanung war schon im Dezember für 2024 ein Defizit von 13,4 Millionen Euro befürchtet worden. Für 2025 (6,4 Millionen Euro) und 2026 (7,5 Millionen Euro) werden ebenfalls negative Haushalte erwartet.

Kreisumlage der dickste Brocken

„Ganz klar: Wir müssen gucken, wie wir die nächsten Jahre zurechtkommen“, weiß Ebeling, der darauf verweist, dass man nicht zuletzt deshalb schon bis zur Sommerpause fünf Sitzungen im Haushaltsausschuss durchgeführt habe, um Sparpotenziale auf der Ausgabenseite zu identifizieren. Dort schlägt vor allem die um vier Prozentpunkte höhere Kreisumlage durch: Mit 26,4 Millionen Euro ist sie der größte Brocken (2023: 20,7 Millionen Euro).

Aber natürlich treffen auch die Preissteigerungen in der Baubranche oder für Energie die Stadt mit voller Wucht. „Bei den Baukosten im Straßenbau liegen wir bei circa 30 Prozent, bei den Gebäuden noch darüber“ so der Kämmerer. Der Betrieb aller städtischen Gebäude verteuert sich im Vergleich zu 2023 um 1,9 auf 8,7 Millionen Euro, die Kosten für die Kitas nehmen um rund 1,5 auf 9 Millionen Euro und die für die acht Grundschulen um 500 000 Euro auf 4,7 Millionen Euro zu.



3 Millionen Euro für Gewerbegebiete

Auf der Investitionsseite stehen Maßnahmen von 9,8 Millionen Euro. Davon entfallen 5,4 Millionen Euro auf bauliche Maßnahmen für die Straßenbeleuchtung (800 000 Euro), den Radverkehr (320.000 Euro), barrierefreie Bushaltestellen (180.000 Euro) und die Erneuerung der Eschemannstraße (230.000 Euro).

3 Millionen Euro sollen für den Erwerb weiterer Gewerbegrundstücke fließen – Stichwort Hafen-Ost – und 700.000 Euro in den Ankauf von Grundstücken für Wohnentwicklung. 314.000 Euro gehen an die Feuerwehren – beispielsweise erhält die Wehr in Groß Liedern ein neues Kleinlöschfahrzeug. Sportvereine erhalten wieder Investitionszuschüsse in Höhe von 50.000 Euro.

Für 2023 hatte Ebeling übrigens im September 2022 14,9 Millionen Euro als Minus erwartet – dank Gewerbesteuer-Boom und höherer Schlüsselzuweisungen wurde daraus ein Minus von nur 2,7 Millionen Euro. „Ja, das hat uns in den letzten Jahren immer in die Karten gespielt“, so der Kämmerer, der Vergleichbares diesmal aber nicht unbedingt erwartet.



Der Haushaltsentwurf wird in den Fachausschüssen und Ortsräten beraten. Der Rat soll den Etat im Dezember verabschieden.