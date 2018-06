Eschede bleibt im Kopf

Uelzen/Eschede. Auch 20 Jahre nach dem Zugunglück sind die Erinnerungen an Eschede bei den Uelzener DRK-Rettungssanitätern Stephan Blum, Daniel Muhsik sowie Kreisbereitschaftsleiter Andreas Schulze noch immer präsent.

„So was vergisst man nicht, das bleibt in den Köpfen“, sagt Schulze. 101 Menschen starben am 3. Juni 1998, knapp 100 wurden verletzt. Rund 2000 Helfer waren im Einsatz – und erlitten teils schwere Traumata. Die AZ hat mit den drei DRK-Mitarbeitern, der Bundespolizei und einem Zeitzeugen aus Eschede über ihre Erinnerungen an das Unglück sowie seine Folgen gesprochen. Seiten 4 und 12.