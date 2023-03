Teilabriss der Viehmarkthallen an der Uelzener Eschemannstraße : Erste 100 Meter der Rohre liegen

Von: Norman Reuter

Die Rohre, die auf dem Albrecht-Thaer-Gelände und auf dem Gelände der Viehmarkthallen verlegt werden, haben einen Durchmesser von zwei Metern. Sie bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. © Reuter, Norman

Die Viehmarkthallen an der Eschemannstraße werden zurzeit in einer Breite von etwa zehn Metern abgerissen. Damit wird Platz geschaffen, um die Kanalarbeiten am Stern fortsetzen zu können. Rohre mit einem Durchmesser von zwei Metern werden ins Erdreich gelegt, um für Starkregen-Ereignisse gewappnet zu sein.

Uelzen - Sie haben eine Größe, dass es möglich ist, in ihnen zu tanzen. Der Abwasserzweckverband (AZV) Uelzen lässt seit nunmehr gut acht Wochen Kanalrohre mit einem Durchmesser von zwei Metern auf dem Albrecht-Thaer-Gelände verlegen. Etwa einhundert Meter Kanalsystem sei inzwischen mit den Rohren geschaffen worden, berichtet der beim AZV für das Millionen-Projekt zuständige Mitarbeiter Matthias Rump auf AZ-Nachfrage.



Mit dem neuen Kanalsystem will die Hansestadt Uelzen für künftige Starkregen-Ereignisse oder lang anhaltende Regenperioden gewappnet sein. Im Sterngebiet anfallende Regenmengen sollen mit ihm aufgefangen und im weiteren Verlauf kontrolliert abgeführt werden. Ein solcher Durchmesser von Kanalrohren ist in der Hansestadt Novum.



Die Rohre werden auch über das Gelände der alten Viehmarkthallen in Richtung Eschemannstraße geführt. Bei ihrer Größe müssen die Schächte, in die sie gelegt werden, mindestens eine Breite von 4,50 Meter haben, führt Rump aus.



Um entsprechend Platz zu haben, werden deshalb die Viehmarkthallen jetzt in Teilen abgetragen. „Das ist ein Teilabriss“, schildert Rump. Von den Gebäuden würden gut zehn Meter weggenommen, um die Rohre verlegen zu können. „Auch die Maschinen müssen Platz haben“, sagt Rump.



Der Abriss der Hallen ist ohnehin vorgesehen. Wie berichtet, beabsichtigt der Hamburger Projektentwickler René Marn, dort einen „Gesundheitscampus“ mit Räumen für Ärzte, Therapeuten und einer Apotheke zu schaffen. Im ersten Schritt waren im Winter die Dächer der Hallen abgenommen worden. Marn erklärte Ende Januar, dass für einen Abriss der Gebäude noch Kampfmittelsondierungen ausstünden.

Wie Matthias Rump vom AZV erklärt, sei der Teilabriss mit dem Vorhabenträger abgesprochen. Dieser Trage auch die Kosten dafür.

Die Kanalarbeiten werden sich bis 2026 erstrecken. Fünf Bauabschnitte sind vorgesehen. Die Zwei-Meter-Rohre werden im ersten Abschnitt verlegt, insgesamt auf einer Länge von 280 Metern. Ende April, Anfang Mai soll dieser Abschnitt abgeschlossen sein. Weil derzeit aber dafür noch Materialien fehlen, wird parallel mit einem zweiten Bauabschnitt direkt an der Albrecht-Thaer-Straße begonnen. Die Eschemannstraße ist aus diesem Grund zurzeit eine Sackgasse, auf einem Teilstück der Albrecht-Thaer-Straße wird der Verkehr nur ein noch einspurig geführt. Eine Baustellen-Ampel ist installiert.



Wie Rumpf schildert werden an der Straße Rohre mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern verlegt. Für diesen zweiten Abschnitt sei eine Bauzeit von sechs bis sieben Wochen vorgesehen. Danach werde erst 2024 weitergebaut. Für das Gesamtvorhaben hat der AZV Kosten von gut sechs Millionen Euro kalkuliert.