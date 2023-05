Erneut keine Eisbahn beim Weihnachtszauber - Pyramide bleibt in der Gudesstraße

Von: Lars Becker

Den Schlittschuhspaß „mycity on ice“ wird es auch in diesem Jahr nicht geben. © Archiv / Huchthausen

Auch in diesem Jahr wird es kein „mycity on ice“ im Rahmen des Uelzener Weihnachtszaubers geben. Das haben die Stadtwerke Uelzen in Abstimmung mit der Hansestadt Uelzen beschlossen.

Uelzen - Die Stadtwerke Uelzen werden auch in diesem Jahr - wie schon 2022 - keine Eisbahn auf dem Herzogenplatz aufbauen. Darüber informiert der heimische Energieversorger.

„Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Denn genau wie vielen von Ihnen, ist uns das Eisvergnügen in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen“, wird Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke Uelzen, in einer Pressemitteilung zur Absage von „mycity on ice“ zitiert.

Und weiter: „Trotz der aktuell stabilen Lage an den Energiemärkten und in der Versorgung bleibt die Vorbereitung auf den nächsten Winter eine bedeutende Herausforderung. Es ist weiterhin wichtig, die noch anhaltende Versorgungskrise durch gezielte Energieeinsparungen, gemeinsam gut zu meistern.”

Hoher Energieverbrauch soll vermieden werden

Als regionaler Energieversorger handelten die Stadtwerke Uelzen verantwortungsbewusst und sehen die Absage der Veranstaltung als eine wichtige Maßnahme, um in dieser Zeit einen hohen Energieverbrauch zu vermeiden, heißt es. Besonders in einem warmen Winter erfordere der Kühlbetrieb einer Eisbahn ein erhebliches Maß an Energie.

Die Stadtverwaltung Uelzen informiert parallel zu den Stadtwerken, dass man angesichts der Absage von „mycity on ice“ plane, „dort alternative, familienfreundliche Angebote zu schaffen. Ideen, die nun diskutiert werden, sind unter anderem ein von Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen geschmückter Baum, eine kinderfreundliche Eisenbahn, gastronomische Angebote, Live-Musik sowie Unterhaltung an Wochenenden“, so die Hansestadt.

Weihnachtszauber vom 30.11. bis zum 23.12.

Der Uelzener Weihnachtszauber 2022 war laut der Mitteilung der Stadt ein voller Erfolg. In dieser Bewertung seien sich alle Beteiligten einig gewesen, die sich kürzlich getroffen hatten, um gemeinsam zurückzublicken und neue, kreative Ideen für die Gestaltung der Weihnachtszeit 2023 vom 30. November bis 23. Dezember anzustoßen.

„Die Weihnachtspyramide hat im vergangenen Jahr an ihrem Standort in der Gudesstraße großen Anklang gefunden. Aufgrund des positiven Feedbacks und der gelungenen Integration in das weihnachtliche Stadtbild wird die Pyramide auch in diesem Jahr dort stehen. Sie wird künftig an Wochenmarkttagen bereits um 9 Uhr öffnen – bis zur Öffnung der übrigen Weihnachtsmarktstände werden ausschließlich alkoholfreie Getränke angeboten“, teilt die Stadt weiter mit.

Bessere Abstimmung durch Vor-Ort-Termin

Kritik sei an der Aufstellung von Weihnachtsmarktständen an der St. Marien-Kirche geäußert worden, da diese teilweise zu nahe am Kircheneingang, Kirchenbüro und der Propstei gestanden hätten. Eine Verbesserung sei geplant: Bei einem Vor-Ort-Termin sollie der Aufbau des Weihnachtsmarkts besser koordiniert und abgestimmt werden. Das Stadtmarketing schlug zudem vor, Propstei und Kircheneingang zusätzlich zu beleuchten und so hervorzuheben.

„Der Uelzener Weihnachtszauber ist ein bedeutender Bestandteil unseres kulturellen Lebens in der Hansestadt. Ich bedanke mich herzlich bei allen Akteuren, die mit ihrem Engagement den Zauber der Weihnachtszeit zum Leben erwecken“, fasste Bürgermeister Jürgen Markwardt die konstruktive Nachbesprechung zusammen.