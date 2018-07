Der Enkeltrick funktioniert noch immer

Deutsch Evern. Immer wieder warnt die Polizei über die Medien vor dem sogenannten Enkeltrick – Betrüger sind dennoch immer wieder mit dieser Masche erfolgreich.

Den jüngsten Fall meldet die Polizei aus Deutsch Evern: Dort rief eine unbekannte Frau bei einer Anwohnerin an und erweckte den Eindruck, sie sei ihre Nichte. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Anruferin, das Opfer zur Übergabe von mehreren zehntausend Euro für einen angeblichen Autokauf zu überreden. Ein männlicher Kurier holte das Geld am Donnerstagabend ab – die Polizei hat noch keine Spur von ihm.

Uelzen. Einbrecher sind tagsüber in ein Wohnhaus an der Bernhard-Nigebur-Straße eingedrungen und haben unter anderem Bargeld, Schmuck und zwei Laptops erbeutet. Nachbarn hatten am Donnerstag gegen 11.30 Uhr einen südosteuropäisch aussehenden Mann beobachtet, der sich am Grundstück verdächtig verhielt. Er trug ein blaues T-Shirt, war schlank und etwa 1,75 Meter groß. Hinweise an die Polizei Uelzen, (0581) 930 215.

Ebstorf. Einen offenkundig volltrunkenen Kleinlaster-Fahrer meldete eine Zeugin am Donnerstagvormittag auf der L 233 zwischen Melbeck und Ebstorf. Die Polizei stoppte den 46-Jährigen, er pustete 2,04 Promille. Eine Blutprobe war fällig, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Altenmedingen. Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend zwischen Vorwerk und Eddelstorf. Ein 57-jähriger Autofahrer übersah die Vorfahrt eines 43 Jahre alten Autofahrers. Der Verursacher wurde leicht, der andere Autofahrer schwer verletzt.

Uelzen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag aus einem Kleinlastwagen mehrere Gartengeräte entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem umzäunten Firmengelände an der Straße Im Grund. Die Polizei hofft auf Hinweise.