Das Ende des Postillion

sts Uelzen-Oldenstadt. Er hatte fast schon Kultstatus in Oldenstadt: An exponierter Stelle, mitten im Ort, war der Postillion Treffpunkt und Gaststätte zugleich.

Doch Bier trinken oder eine Currywurst essen konnte man dort schon lange nicht mehr, jetzt ist die Abrissbirne angerückt.

Die Eigentümer, eine Privatfamilie, haben sich dazu entschlossen, das Gebäude abzureißen. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Das Dach und das obere Stockwerk sind teilweise schon Geschichte, der Blick auf die alten Tapeten in den Zimmern des Obergeschosses ist freigegeben; es wirkt beinahe, als wäre das Haus einem Erdbeben oder Bombenangriff ausgesetzt gewesen. Auch wenn sich das Gebäude quasi mitten im Dorfkern befindet, war für den Abriss keine Einwilligung der Behörden nötig. „Da die Gaststätte kein Baudenkmal ist, ist laut Gesetz, soweit das gesamte Bauwerk abgerissen wird, keine Genehmigung zum Abriss erforderlich“, informiert Stadtsprecherin Ute Krüger.

Was an der künftigen Baulücke entstehen soll, ist noch nicht klar. „Hinsichtlich einer Neubebauung hat der Eigentümer bisher keine Pläne vorgelegt“, erklärt Krüger. Ein besonderer Bebauungsplan für den betreffenden Bereich in Oldenstadt existiere nicht. Die einzige Einschränkung beziehungsweise Auflage für einen Neubau wäre, dass sich dieser „in die nähere Umgebung einfügt“, heißt es aus dem Rathaus. Wie sich das dann in der Praxis darstellt, darauf dürfen die Oldenstädter gespannt sein.