Ende für Bürgerverein Ilmenaustadt: „Schluss, Aus und vorbei“

See in der Stadt: Ein ehrgeiziges Projekt, über das monatelang diskutiert wurde.

Uelzen – Die Bombe platzte pünktlich zum Neujahrsempfang der Stadt Uelzen vergangenen Sonnabend: In großen Anzeigen hat der Verein Ilmenaustadt bekannt gegeben, dass der Vorstand die Auflösung des Bürgervereins plant.

Auslöser sei letztlich die zügige Entscheidung des Stadtrates gewesen, sowohl viele Millionen Euro in die Sanierung des Theaters zu stecken, als auch die defizitäre Stadthalle weiter zu betreiben, erklärte der Vereinsvorsitzende Henning Tiedge.

„Solch eine Millionenentscheidung ziehen die ruckzuck durch, während wir uns mit unseren Vorschlägen die Zähne ausbrechen – das hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Noch im September 2018 hatte der Verein Ilmenaustadt erklärt, weiter eine kreative Kraft für die Stadtentwicklung sein zu wollen, obwohl der Stadtrat zwei Monate zuvor das Leuchtturmprojekt des Vereins, den Bau eines Ilmenausees am Herzogenplatz, nach monatelangen kontroversen Diskussionen mehrheitlich abgelehnt hatte. Zwar war diese politische Entscheidung aus Sicht des Vereins „verheerend“ für die Weiterentwicklung Uelzens, man wolle aber das Ziel, die Ilmenau im Stadtbild sichtbar zum Mittelpunkt des Lebens zu machen, weiter verfolgen, hieß es damals.

Jetzt also der Vorschlag der Vereinsauflösung. „Schluss, Aus und Vorbei: Endstation Zukunft Uelzen“, steht in den Inseraten von Sonnabend, in denen man kein gutes Haar an Bürgermeister Jürgen Markwardt und der Kommunalpolitik lässt. Sie würden den Ernst der Lage Uelzens verkennen, heißt es darin.

Markwardt erklärte derweil auf AZ-Nachfrage, dass er eine Auflösung des Vereins bedauern, sich bei dieser Entscheidung aber natürlich nicht einmischen werde. Zwar werde der Ilmenausee aufgrund einer demokratischen Entscheidung nicht verwirklicht, „so stimmen aber die weiteren Zielsetzungen des Vereins zur Stadtentwicklung oftmals mit denen der Hansestadt überein“, so der Bürgermeister. Er verwies auf zahlreiche große Projekte zur Weiterentwicklung Uelzens, darunter auch das Stadtmarketing.

VON THOMAS MITZLAFF