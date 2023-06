Eltern-Brandbrief: Personalmangel und Platznot in der Kita Kirchweyhe

Von: Norman Reuter

Teilen

Das Obergeschoss der Kirchweyher Kita kann seit Ende 2022 nicht mehr genutzt werden. © Norman Reuter

Die Eltern von Kindern, die die DRK-Kita Kirchweyhe besuchen, haben ein Schriftstück aufgesetzt, in dem neben dem gesperrten Obergeschoss auch ein Personalmangel beschrieben wird. Die Unterbesetzung sei „alarmierend“, heißt es.

Uelzen-Kirchweyhe – Eltern, deren Kinder in der Kirchweyher Kita betreut werden, haben einen Brandbrief verfasst, der überschrieben ist mit: „Jetzt muss was passieren – Unsere Kinder brauchen Ihre Hilfe“. Gerichtet ist er an Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt, Kirchweyhes Ortsbürgermeister Karl-Heinz Günther sowie an das DRK, das die Kita auf Geheiß der Hansestadt betreibt.

In dem Schreiben wird nicht nur das wegen fehlendes Brandschutzes gesperrte Obergeschoss der Kita bemängelt (AZ berichtete). Beklagt wird auch ein Personalmangel, der Folgen für den Kita-Alltag und für die noch verbliebenen Erzieher haben soll. „Es muss dringend Abhilfe geschaffen werden“, finden die Verfasser.



Der Personalmangel und seine Folgen

Im Detail schildern die Eltern, dass es eine „alamierende Unterbesetzung“ beim Personal gebe, die nicht vorübergehend festzustellen sei, sondern „strukturellen Charakter“ angenommen habe. „Durch diesen Personalmangel muss die Integrationskraft verstärkt als Erzieherin arbeiten und kann ihre Aufgaben als Integrationskraft wenig nachgehen.“



Noch vorhandene Erzieher seien deutlich überlastet. Ausflüge würden gestrichen und sportliche Aktivitäten wie das regelmäßige Turnen in der Halle in Westerweyhe würden ersatzlos ausfallen.



So äußert sich das DRK zum Elternbrief

Das DRK äußert sich auf AZ-Nachfrage: „Wie alle Träger haben wir mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Dazu kommt ein hoher Krankenstand in den letzten sechs Monaten. Durch diesen haben wir einen hohen Wechsel an Vertretungskräften.“



Das DRK sieht nach eigenen Angaben Handlungsbedarf: „So ist zum 1. August dieses Jahres eine neue Leiterin als Krankheitsvertretung eingestellt“, berichtet der Betreiber. Und: Als Unternehmen beschäftige man sich intensiv damit, welche Auswirkungen der allgegenwärtige Fachkräftemangel auf den Betrieb der Einrichtungen habe und welche Maßnahmen ergriffen werden könnten.

Bauwagen-Lösung für die Sommermonate?

Dass Unmut unter den Eltern der Kirchweyher Kita herrscht, war bereits bei der jüngsten Sitzung des Ortsrates deutlich geworden. Rainer Koch, Ortsratsmitglied und selbst Vater von zwei Kindern, hatte das gesperrte Obergeschoss thematisiert.



Die Eltern erklären jetzt im Brief, die obere Etage sei unter anderem für die Logopädie- und Ergotherapie-Einheiten genutzt worden. Keinen seperaten Raum dafür zu haben, sei gerade in einem Integrationskinder eine nicht tragbare Situation.



Für das Kita-Gebäude zuständig ist die Stadt, die nach der Sommerferien einen Vorschlag unterbreitet will. Gutachter empfehlen einen Neubau. Als schnelle Lösung steht die Idee im Raum, für die Sommermonate einen Bauwagen auf das Kita-Gelände zu stellen. Ein Bauwagen vom Kirchweyher Bolzplatz kommt nicht in Frage, aber es gebe noch einen weiteren, der genutzt werden könne, berichtete Ortsbürgermeister Karl-Heinz Günther jüngst.