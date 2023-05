Eisenbahn und Verkehrsgesellschaft verzichtet auf angekündigten Warnstreik / Einschränkungen im Zugverkehr dennoch möglich

Gute Nachrichten für Reisende

Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) verzichtet kurzfristig auf den bereits angekündigten Warnstreik, der bis zum morgigen Dienstag, 16. Mai, 24 Uhr dauern sollte. Mit Einschränkungen müssen Fahrgäste dennoch rechnen.

Uelzen/Landkreis - Metronom, Enno, Erixx und erixx Holstein streben entsprechend mit Hochdruck an, in den kommenden Tagen den Regelfahrplan für ihre Fahrgäste anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Streikabsage sollten sich Reisende jedoch auf generelle Behinderungen und Einschränkungen im gesamten Bahnverkehr einstellen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt zu möglichen Einschränkungen auf ihren Verbindungen über die digitalen Auskunftsmedien zu informieren.